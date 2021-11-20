У Чернігові "коп" вимагав від чоловіка їсти бутерброд у масці: чим це закінчилося (відео)
У Чернігові на залізничному вокзалі патрульний поліцейський звернув увагу на порушника масочного режиму в залі очікування, який їв бутерброд. Спілкування між правоохоронцем і чоловіком щодо недотримання ним карантинних правил в громадському місці незабаром переросло на цікаву дискусію - гурман виявився юристом.
Ролик бесіди опублікований на YouTube-каналі "Monk Ukraine".
На кадрах видно, як "коп" вимагав від чоловіка, який наминав бутерброд, надіти маску, позаяк карантинні обмеження в силі.
Своєю чергою громадянин попросив патрульного представитися і пред'явити документи, зачитав на камеру дані правоохоронця, а після заявив, що таке посвідчення нібито недійсне. І додав, що не вважає "копа" уповноваженою особою.
На питання чоловіка, що стало причиною претензій, патрульний розповів про вчинення громадянином адміністративного правопорушення, оскільки він знаходиться в громадському місці без маски або респіратора в карантин.
Також співробітник правоохоронних органів попросив чоловіка теж показати документи, але отримав відмову. Мотивував громадянин небажання пред'являти паспорт тим, що його не ознайомили з текстами законодавчих актів.
Тоді "коп" в телефоні став шукати потрібні постанови Кабміну, але отримав новий квест - чоловік запитав, чи будуть вони з печатками та підписами? На це патрульний відповів, що за бажанням громадянин може сам відшукати та ознайомитися з правилами і вимогами - вони є у вільному доступі.
Відвідувач вокзалу назвався юристом і зазначив, що чує таку аргументацію вперше. А щодо засобу індивідуального захисту - заявив, що фізично не може їсти в масці.
"Який закон це забороняє?", - запитав він.
Закінчилося тим, що патрульний просто зробив чоловікові попередження, попросив після їжі таки надіти маску, побажав всього хорошого та пішов.
Відео: у Чернігові патрульний сперечався про правила карантину з чоловіком без маски на вокзалі, який їв бутерброд
Раніше повідомлялося, що під Сумами чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень, тому що він вийшов на вулицю без паспорта під час карантину.
Нагадаємо також, перед цим директора Львівської гімназії оштрафували за роботу "офлайн" без вакцинації 80% співробітників.