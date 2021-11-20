В Чернигове "коп" требовал от мужчины есть бутерброд в маске: чем это закончилось (видео)
В Чернигове на железнодорожном вокзале патрульный полицейский обратил внимание на нарушителя масочного режима в зале ожидания, который кушал бутерброд. Общение между правоохранителем и мужчиной относительно несоблюдения им карантинных правил в общественном месте вскоре переросло в любопытную дискуссию - гурман оказался юристом.
Ролик беседы опубликован на YouTube-канале "Monk Ukraine".
На кадрах видно, как "коп" потребовал у мужчины, уплетающего бутерброд, надеть маску, так как карантинные ограничения в силе.
В свою очередь гражданин попросил патрульного представиться и предъявить документы, зачитал на камеру данные правоохранителя, а после заявил, что такое удостоверение будто бы недействительно. И добавил, что не считает "копа" уполномоченным лицом.
На вопрос мужчины, что стало причиной претензий, патрульный рассказал о совершении гражданином административного правонарушения, так как он находится в общественном месте без маски или респиратора в карантин.
Также сотрудник правоохранительных органов попросил мужчину тоже показать документы, но получил отказ. Мотивировал гражданин нежелание предъявлять паспорт тем, что его не ознакомили с текстами законодательных актов.
Тогда "коп" в телефоне стал искать нужные постановления Кабмина, но получил новый квест - мужчина спросил, будут ли они с печатями и подписями? На это патрульный ответил, что при желании гражданин может сам отыскать и ознакомиться с правилами и требованиями - они есть в свободном доступе.
Посетитель вокзала назвался юристом и отметил, что слышит такую аргументацию впервые. А относительно средства индивидуальной защиты - заявил, что физически не может кушать в маске.
"Какой закон это запрещает?", - спросил он.
Закончилось тем, что патрульный просто сделал мужчине предупреждение, попросил после еды таки надеть маску, пожелал всего хорошего и ушел.
Видео: в Чернигове патрульный спорил о правилах карантина с мужчиной без маски на вокзале, который кушал бутерброд
Ранее сообщалось, что под Сумами мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен, потому что он вышел на улицу без паспорта во время карантина.
Напомним также, перед этим директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников.