В Чернигове "коп" требовал от мужчины есть бутерброд в маске: чем это закончилось (видео)

В Чернигове на железнодорожном вокзале патрульный полицейский обратил внимание на нарушителя масочного режима в зале ожидания, который кушал бутерброд. Общение между правоохранителем и мужчиной относительно несоблюдения им карантинных правил в общественном месте вскоре переросло в любопытную дискуссию - гурман оказался юристом.

На кадрах видно, как "коп" потребовал у мужчины, уплетающего бутерброд, надеть маску, так как карантинные ограничения в силе.

В свою очередь гражданин попросил патрульного представиться и предъявить документы, зачитал на камеру данные правоохранителя, а после заявил, что такое удостоверение будто бы недействительно. И добавил, что не считает "копа" уполномоченным лицом.

На вопрос мужчины, что стало причиной претензий, патрульный рассказал о совершении гражданином административного правонарушения, так как он находится в общественном месте без маски или респиратора в карантин.

Также сотрудник правоохранительных органов попросил мужчину тоже показать документы, но получил отказ. Мотивировал гражданин нежелание предъявлять паспорт тем, что его не ознакомили с текстами законодательных актов.

Тогда "коп" в телефоне стал искать нужные постановления Кабмина, но получил новый квест - мужчина спросил, будут ли они с печатями и подписями? На это патрульный ответил, что при желании гражданин может сам отыскать и ознакомиться с правилами и требованиями - они есть в свободном доступе.

Посетитель вокзала назвался юристом и отметил, что слышит такую аргументацию впервые. А относительно средства индивидуальной защиты - заявил, что физически не может кушать в маске.

"Какой закон это запрещает?", - спросил он.

Закончилось тем, что патрульный просто сделал мужчине предупреждение, попросил после еды таки надеть маску, пожелал всего хорошего и ушел.

Видео: в Чернигове патрульный спорил о правилах карантина с мужчиной без маски на вокзале, который кушал бутерброд