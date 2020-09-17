В ТЦ під Києвом "працює" ввічливий шахрай: гіпнотизує і засипає компліментами

Під Києвом завівся ввічливий шахрай (колаж РБК-Україна)

У Київській області помітили підприємливого шахрая

У Броварах Київської області промишляє ввічливий шахрай. Він заходить в ТЦ, робить компліменти продавщицям, веде себе дуже галантно. За допомогою гіпнозу він змушує співробітників дати йому здачу нібито зі 100 євро. Йому дають здачу в гривнях і аферист зникає. Про це повідомляється на сторінці "Магнолія ТВ" у Facebook.

"Бровари, ТРЦ "Марк Молл" - у магазин заходить цей тип. Ввічливий, галантний, сипле компліментами і схоже гіпнотизує продавчиню. Запитує, чи можна заплатити євро і замість обумовлених 100 євро дає якийсь фантик. В добавок каже, що купюра зовсім нова, мовляв, тільки переказ отримав. У підсумку забирає товар і здачу в гривнях (близько двох тисяч) і спокійно звалює", - сказано на сторінці.

Зазначимо, що купюра, зображена на фото, ніякого відношення до євро не має. Це грошова одиниця Сурінаму (колишньої нідерландської колонії).

Зараз Суринам - це одна з найбідніших латиноамериканських країн.

Судячи з усього, продавці в ТЦ зовсім не розбираються в тому, як виглядають купюри євро.

Під Києвом шахрай володіє гіпнозом (фото: facebook.com/tv.company.magnoliatv)

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