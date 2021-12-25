Під Черкасами 12-річна школярка втекла з дому: боялася покарання за погані оцінки

До правоохоронців звернулася за допомогою мама дівчинки, яка розповіла, що знайшла вдома записку від дочки, де та написала, що вже не повернеться.

За словами жінки, дівчинку вона бачила востаннє вранці, перед тим, як учениця пішла у школу. Дитина після уроків додому не повернулася, а телефон був вимкнений.

Мати дівчинки сильно переживала і не знала, де дочка і що з нею могло статися. Сам інцидент стався в п'ятницю, 24 грудня.

"Правоохоронці одразу почали пошуки. За адресою виклику виїхала слідчо-оперативна група, поліцейські групи реагування патрульної поліції, майже весь особовий склад Корсунь-Шевченківського відділку поліції та кінолог зі службовою собакою", - йдеться у публікації.

Крім того, співробітники ювенальної превенції направилися до школи, щоб поспілкуватися з вчителями та однокласниками.

І ось, в результаті, приблизно через годину 12-річну "втікачку" знайшли - дівчинка була в однієї з подружок.

"Рідні були дуже вдячні поліцейським за те, що повернули дитину додому. Зараз із ними поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду та роз'яснюють до чого призводять подібні вчинки", - додали правоохоронці.

Під Черкасами поліцейські знайшли 12-річну дівчинку після втечі"з дому через погані оцінки в табелі (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Також поліцейські ювенальної превенції дали кілька порад батькам:

Всі, хто знає про перебування дитини, обов'язково мають попередити батьків. Слід враховувати, що батьки, які у відчаї шукають свою дитину, не схвалять того, що інші дорослі сприяли конфлікту і замовчували, що з дитиною.

Батькам необхідно спілкуватися зі своїми дітьми, часто підтримувати. Попереджати, що ні оцінки в школі, ні інші кроки ніколи не дадуть привід менше любити їх дитину.

Якщо хтось знає про сім'ю, де дитині важко емоційно чи вона переживає фізичне насильство, необхідно попередити поліцію про насилля в родині.

Батькам, у яких дитина в підлітковому віці почала маніпуляції та погрози втечею з дому, не слід пропускати це мимо себе, а залучити обов'язково сімейного або дитячого психолога.

"Пам'ятайте, що необдумані кроки краще попередити, ніж переживати гострі ситуації!" - попередили в поліції