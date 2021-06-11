У Києві знайшли школярку, яка втекла з дому: причина втечі вас здивує
Школярка в Києві знайдена (колаж РБК-Україна)
У Києві поліція знайшла зниклу школярку Софію Боримську. Дівчинці всього 15 років і вона втекла з дому. Як виявилося, неповнолітня пішла на цей крок через оцінки в атестаті.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний.
Правоохоронці Подільського відділення поліції знайшли зниклу школярку. Деталі не повідомляються.
Нагадаємо, зникла дівчина 2006 року народження. Вона пішла з дому на вулиці Оболонській після сварки з батьками через оцінку в атестаті.
Софія Боримська знайдена в Києві після втечі з дому (фото: Київ Оперативний)
У коментарях українці висловили свою думку з приводу підлітка і написали, що не потрібно публікувати фотографії зниклих дітей.
- Закликаю цю дівчинку навести порядок на голові. Прийти додому і вимити гарненько сортир. А то всі нервові стали сильно все поспішають змінити світ, батьків, навчитеся спочатку мити туалети будинку своїми руками.
- Так видаляйте Ви фото після того як знайшлася дитина. Зараз набіжить стадо неадекватів, будуть обсмоктувати вік, шеймить дівчину, закликати до насильства. Вона що, злочинниця, щоб їх фото вішати на загальний огляд, як на совкову дошку ганьби?
- Ви Для кого викладаєте фото дітей після того, як вони знайшлися? Значить, гвалтівникам і злочинцям ми Піксель накладаємо, а ганьбимо підлітків щоб що?
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