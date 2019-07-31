У Черкасах охорона Зеленського влипла в скандал: з'явилося відео

Колаж (РБК-Україна)

Охоронці Зеленського потрапили в неприємну історію з прихильниками президента

Володимир Зеленський у Черкасах 31 липня з'явився зі своєю охороною. На зустріч з головою держави простих людей не пускали. Вхід був тільки по закритих списках. Про це розповів громадський активіст Олег Лисак на своїй Facebook-сторінці і опублікував відповідне відео.

"Прийшли на зустріч з Володимиром Зеленським. Хочу сказати – нічого не змінилося. Людей пропускають тільки за закритими списками, до зали проходять бандити, люди дізнаються прямо на вході, депутати, священики, простих людей на зустріч з президентом не пускають", - розповів активіст.

На відео показано, як люди разом з активістом намагаються пройти крізь двох охоронців, але їх не пускають, кажучи, що вони не можуть цього зробити. Також у ролику показали двох літніх жінок, які хотіли побачити свого президента. Бабусь жорстко зупинили охоронці на вході.

Відео: Охоронці Зеленського в Черкасах (Олег Лисак/Facebook)

"Бабусі хочуть на зустріч з президентом. А бандитів смілянських ви пускаєте", - говорить на відео активіст.

Користувачі мережі прокоментували спілкування охоронців з простим народом.

Тсж слуга народу боїться свого народу більше, ніж порох боявся.

Бабусі хочуть, щоб президент їм додавши ще років з 20-ть до кінця пенсії... Це не повага до віку, ну подумайте що треба тім бабусям від президента, скажу, задати питання яке вони за 200 грн. неділю запам'ятовували.

Припиніть паніку, як легко можна переконувати, особливо якщо це негатив ...

Скріншот коментарів (Олег Лисак/Facebook)

Як ми раніше писали, у мережі з'явилося відео з тренінгу депутатів партії "Слуга народу", який проходить у Трускавці. У ролику показано, як новоспечені нардепи вчаться стрибати.

До речі, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк почав рекламувати морозиво. Рекламні пости чемпіон світу з боротьби активно публікує у своєму акаунті.