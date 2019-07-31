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Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА

Новини » Політика    31.07.2019 - 16:27
Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У кінці червня президент звільнив з посади голови ОДА Олександра Вельбівця

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації. Новим главою ОДА став Ігор Шевченко, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА в рамках робочої поїздки. Він також закликав активістів звертатися до Шевченка з проблемами і пообіцяв "поміняти главу, якщо щось буде не так".

Як писало РБК-Україна раніше, перед засіданням Кабінету міністрів 26 червня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів обласних державних адміністрацій, внесених від Офісу президента Володимира Зеленського. Серед них був й Ігор Шевченко.

Підкреслимо, в ході того засідання Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатів Зеленського на голів ОДА.

Пізніше стало відомо, що Кабмін погодив усі кандидатури президента Володимира Зеленського на голів обласних державних адміністрацій. Таким чином, на розгляд глави держави уряд направив усі внесені кандидатури.

Нагадаємо також, 24 червня Зеленський звільнив глав трьох ОДА. "Звільнити Вельбівця Олександра Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації", - зазначалося в указі президента.

Повідомлялося, що всі голови ОДА були звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень п'ятого президента України Петра Порошенка.

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