У Черкасах директор Палацу молоді пройшлася по іменах дітей: "батьки - уб*юдки"

У Черкасах директор Палацу молоді Олена Петрова дозволила собі грубі висловлювання з приводу батьків, які називають своїх дітей рідкісними іменами.

На це звернув увагу у Facebook колишній секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький і опублікував скріншот висловлювань.

Колишній чиновник просить, щоб Олена Петрову звільнили із займаної посади.

"Шановні, люди !!! У Черкасах є посадова особа, яка на своїй сторінці назвала батьків, які дали ім'я своїй дитині, дов*оебами та де*ілами. Вона працює директором Черкаського міського Палацу молоді. Її прізвище Олена Петрова. На мою думку, така людина повинна піти у відставку", - написав Радуцький.

На ситуацію звернули увагу

На виниклу ситуацію відреагував виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Богдан Бєлов. Він повідомив, що з Петрової проводиться виховна робота.

"Ситуація неприємна. Відповідні висновки зробимо, надалі я впевнений, що таких коментарів не буде", - сказано на сайті "Прочерк".

У коментарях українці обурилися такими висловлюваннями директора Палацу молоді.