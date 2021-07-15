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У Черкасах директор Палацу молоді пройшлася по іменах дітей: "батьки - уб*юдки"

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Черкаси, Четвер 15 липня 2021 10:23
У Черкасах директор Палацу молоді пройшлася по іменах дітей: "батьки - уб*юдки" У Черкасах розгорівся скандал з іменами дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах директор Палацу молоді Олена Петрова дозволила собі грубі висловлювання з приводу батьків, які називають своїх дітей рідкісними іменами.

На це звернув увагу у Facebook колишній секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький і опублікував скріншот висловлювань.

Колишній чиновник просить, щоб Олена Петрову звільнили із займаної посади.

"Шановні, люди !!! У Черкасах є посадова особа, яка на своїй сторінці назвала батьків, які дали ім'я своїй дитині, дов*оебами та де*ілами. Вона працює директором Черкаського міського Палацу молоді. Її прізвище Олена Петрова. На мою думку, така людина повинна піти у відставку", - написав Радуцький.

У Черкасах директор Палацу молоді пройшлася по іменах дітей: &quot;батьки - уб*юдки&quot;

На ситуацію звернули увагу

На виниклу ситуацію відреагував виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Богдан Бєлов. Він повідомив, що з Петрової проводиться виховна робота.

"Ситуація неприємна. Відповідні висновки зробимо, надалі я впевнений, що таких коментарів не буде", - сказано на сайті "Прочерк".

У коментарях українці обурилися такими висловлюваннями директора Палацу молоді.

  • Реформа освіти ще попереду! А ось Кадрова реформа давно позаду.
  • Яка дурна жінка. Вона навіть не розуміє, що в Черкасах проживає багато батьків де батько чи мати іноземці, тому і імена дітей незвичні. І для них це велика образа!
  • Тю... ОТГ людина, яку по блату прилаштовували директором культурної установи.
  • Вибір імені для дитини - особиста справа батьків. Будь-якого, навіть супер-екзотичного.
  • Як можна вплинути, щоб ця особа більше не займала посаду директора Палацу Молоді? Чи просто закриють очі, зроблять вигляд, що нічого не було?

Нагадаємо, що у школі Запоріжжя вибухнув скандал між директором і батьками.

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