У Черкасах директор Палацу молоді пройшлася по іменах дітей: "батьки - уб*юдки"
У Черкасах директор Палацу молоді Олена Петрова дозволила собі грубі висловлювання з приводу батьків, які називають своїх дітей рідкісними іменами.
На це звернув увагу у Facebook колишній секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький і опублікував скріншот висловлювань.
Колишній чиновник просить, щоб Олена Петрову звільнили із займаної посади.
"Шановні, люди !!! У Черкасах є посадова особа, яка на своїй сторінці назвала батьків, які дали ім'я своїй дитині, дов*оебами та де*ілами. Вона працює директором Черкаського міського Палацу молоді. Її прізвище Олена Петрова. На мою думку, така людина повинна піти у відставку", - написав Радуцький.
На ситуацію звернули увагу
На виниклу ситуацію відреагував виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Богдан Бєлов. Він повідомив, що з Петрової проводиться виховна робота.
"Ситуація неприємна. Відповідні висновки зробимо, надалі я впевнений, що таких коментарів не буде", - сказано на сайті "Прочерк".
У коментарях українці обурилися такими висловлюваннями директора Палацу молоді.
- Реформа освіти ще попереду! А ось Кадрова реформа давно позаду.
- Яка дурна жінка. Вона навіть не розуміє, що в Черкасах проживає багато батьків де батько чи мати іноземці, тому і імена дітей незвичні. І для них це велика образа!
- Тю... ОТГ людина, яку по блату прилаштовували директором культурної установи.
- Вибір імені для дитини - особиста справа батьків. Будь-якого, навіть супер-екзотичного.
- Як можна вплинути, щоб ця особа більше не займала посаду директора Палацу Молоді? Чи просто закриють очі, зроблять вигляд, що нічого не було?