У школі Запоріжжя вибухнув скандал між директором і батьками: всьому виною килим

У школі Запоріжжя стався скандал між директором і батьками, які вирішили продати килим, куплений за гроші класу.

Про це на сторінці в Facebook повідомила голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва.

Інцидент стався в школі № 91. Директор написала заяву в поліцію з приводу крадіжки шкільного майна і зажадала провести бесіду з мамою, яка наважилася на такий крок.

"Гроші від продажу килима знаходяться у батьків на потреби дітей у новому навчальному році, адже ніхто не сумнівається, що вони будуть", - зазначила волонтер.

Волонтер зазначила, що килим не можна було вкрасти у школи, адже купили його за батьківські гроші і не передавали на баланс навчального закладу. Річ просто припадала пилом в школі чотири роки.

"Килим, який так був потрібен і який батьки придбали для своїх дітей, а це дуже важливо, адже головне заклинання, яке працювало - "це все для ваших дітей", виявився не потрібним і взагалі не підходящим після перевірки Держпродспоживслужби, через півроку після покупки... і перемістився в шафу. Де і простояв до кінця четвертого, поки про нього не згадали батьки", - зазначила Звєрєва.

У школі Запоріжжя батьки продали килим, які самі ж і купили (facebook.com/groups/wanttolearn.so)

У коментарях користувачі відзначили, що директор просто "дурочка". Адже килим купували самі батьки й вони мають право його продати.