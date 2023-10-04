Из-за загрязнения Южного Буга мгновенно погибло 9 тонн краснокнижной рыбы (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ukrainian Caviar Berry в Facebook .

Редкая рыба погибла мгновенно

"Жизнь всех осетров остановилась за ночь. Выброс в воду Южного Буга невероятно большого количества вредных веществ привел к мгновенной смерти 9 тонн краснокнижной рыбы - белуги, ленского, азовского осетра, гибрида белуги. Огромный резервуар на реке, в котором росли наши осетры, сейчас выглядит как сливная яма", - пишут владельцы рыбхозяйства.

Они отметили, что Управление прокуратуры охраны природы открыло дело, идет следствие.

"К сожалению, не в наших силах остановить загрязнение воды в реке. Мы всегда говорили, что создаем будущее, ведь осетры живут больше 100 лет и лучший урожай нашей икры увидят наши внуки. Сегодня уничтожено единственное уникальное стадо племенного азовского осетра", - отмечают в сообщении.

9 тонн рыбы погибло мгновенно (фото: facebook.com/ukrainian.caviar.berry)

Производство имело уникальную технологию получения икры

"За десять лет наше хозяйство прошло нелегкий путь. Мы смогли спасти уникальную краснокнижную рыбу в 2014 году, когда были бои под Мариуполем. Мы не опустили руки, когда в 2022-м в начале полномасштабного вторжения из нашего хозяйства в Ладыжине украли большую часть азовского осетра и белуги. Полиция до сих пор ищет воров. Этим летом ураган сломал нашу понтонную линию, но мы спасли осетров", - пишут в рыбхозяйстве.

Они добавляют, что все эти годы, несмотря на трудности, они улучшали вкус икры и усовершенствовали технологию выращивания.

"Нашу икру покупали клиенты со всего мира, которые приезжали в Украину по делам. Обычно рыбу убивают, чтобы достать икру. Но мы получали икру путем "доения" и рыба оставалась жива", - говорят в Ukrainian Caviar Berry.