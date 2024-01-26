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"Из-за стресса": кот Степан попал в больницу после массированного обстрела Харькова

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитый украинский инстаблогер-миллионник кот Степан заболел на фоне стресса после ракетных ударов, нанесенных армией РФ 23 января по Харькову.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт пушистика.

Кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова

Четвероногий блогер очень испугался громких звуков взрывов, и поэтому у него ухудшилось самочувствие.

"Немного заболел. После ужасного обстрела Харькова 23 января из-за стресса я начал плохо себя чувствовать. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще дома принимаю лекарства", - говорится на странице Степана.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Хозяйка кота, которая от его имени ведет страницу, поблагодарила всех неравнодушных за то, что беспокоятся за здоровье пушистика.

Реакция пользователей

Пользователи сети со всего мира пожелали Степану быстрого выздоровления и отметили, что он очень смелый.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

  • Степан справжній чоловік
  • Тримайся, наш Харківський талісман
  • Хай поправляеться Степан 
  • Не смій хворіти. У тебе ще купа справ з принесення радості у цей важкий час

Напомним, кот прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки в то время, как на фоне играют различные старые хиты.

Из-за войны РФ против Украины кот Степан вынужден был уехать вместе со своей хозяйкой из охваченного обстрелами Харькова.

Полгода животное находилось во Франции. В сентябре 2022-го вместе с хозяйкой вернулся из-за границы.

Недавно зоологи показали, в каких цветах животные видят наш мир.

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