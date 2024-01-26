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"Через стрес": кіт Степан потрапив до лікарні після масованого обстрілу Харкова

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Автор: Іванна Пашкевич

Знаменитий український інстаблогер-мільйонник кіт Степан захворів на тлі стресу після ракетних ударів, яких завдала армія РФ 23 січня по Харкову.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт пухнастика.

Кіт Степан потрапив до лікарні після обстрілу Харкова

Чотирилапий блогер дуже перелякався гучних звуків вибухів, і через це у нього погіршилось самопочуття.

"Трохи захворів. Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня через стрес я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще вдома приймаю ліки", - йдеться на сторінці Степана.

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Хазяйка кота, яка від його імені веде сторінку, подякувала всім небайдужим за те, що турбуються за здоров'я пухнастика.

Реакція юзерів

Користувачі мережі з усього світу побажали Степану швидкого одужання  і зазначили, що він дуже сміливий.

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

  • Степан справжній чоловік
  • Тримайся, наш Харківський талісман
  • Хай поправляеться Степан 
  • Не смій хворіти. У тебе ще купа справ з принесення радості у цей важкий час

Нагадаємо, кіт прославився завдяки акаунту у TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти.

Через війну РФ проти України кіт Степан вимушений був виїхати разом зі своєю власницею з охопленого обстрілами Харкова.

Півроку тваринка перебувала у Франції. У вересні 2022-го разом із хазяйкою повернувся з-за кордону.

Нещодавно зоологи показали, у яких кольорах тварини бачать наш світ.

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