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Зникнення зубів мудрості і поява нової артерії: еволюція людини триває

Неділя 11 жовтня 2020 16:31
Зникнення зубів мудрості і поява нової артерії: еволюція людини триває
ДНК (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Вчені розповіли про нову стадію еволюції

Еволюція людей не стоїть на місці. Вчені з Австралії зробили аналіз даних розвитку людини за останні 250 років і виявили нову стадію еволюції. У сучасних людей зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія.

Експерти говорять про те, що у всьому світі народжується все більше дітей, у яких немає закладених в щелепи зубів мудрості. Про це йдеться в звіті вчених з Університету Flinders в Південній Австралії.

Вчені також зазначили, що за останні два століття фізіологія людини змінювалася швидше всього.

Додаткова артерія з'являється в передпліччі людини. Колись діти вже народжувалися з такою артерією, але вона швидко зникла. У наші дні у кожної третьої людини ця артерія залишається до кінця її життя.

Вчені також розповіли, що в порівнянні з нашими предками у сучасних людей зменшилася обличчя, і в ногах з'явилися додаткові кістки.

Через те, що обличчя стало менше зубам мудрості, які зазвичай прорізуються у період з 18 до 27 років, просто немає місця. У давні часи такі зуби потрібні людям, щоб пережовувати сиру або дуже тверду їжу. У наші дні багато стоматологів рекомендують видаляти зуби мудрості.

Нагадаємо, лікарі назвали головну небезпеку вживання кави на голодний шлунок.

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