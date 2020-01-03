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47-річна Кемерон Діаз вперше стала мамою

STYLERПерсони    03.01.2020 - 21:21
47-річна Кемерон Діаз вперше стала мамою
Кемерон Діаз народила дитину (фото: instagram.com/camerondiaz)

Кемерон Діаз вперше народила дитину

Кемерон Діаз народила первістка в 47 років. Американська актриса повідомила про народження малятка на своїй сторінці в Instagram. У артистки і гітариста рок-групи Good Charlotte Бенджі Меддена народилася дівчинка, яку вони назвали Реддикс.

Діаз зазначила, що не буде публікувати подробиці про свою доньку, а також не буде виставляти напоказ її фотографії. Актриса просто написала, що дитина дуже мила.

До речі, свої сторінки у соцмережах Діаз не оновлювала з 2 травня 2019 року.

"Ми щасливі почати нове десятиліття, оголосивши про народження нашої дочки Реддикс Медден. Вона повністю заволоділа нашими серцями і поповнила нашу сім'ю. І хоч ми раді поділитися цією новиною, також ми відчуваємо, що повинні захищати життя нашої малечі. Тому ми не будемо публікувати фотографії або ділитися більш детальною інформацією, крім того факту, що вона дійсно дуже мила!" - написала в соцмережі артистка.

Нагадаємо, що Камерон Діаз і гітарист та бек-вокаліст групи Good Charlotte Бенджі Медден почали свої відносини в 2014-м. 5 січня 2015 року пара одружилася.

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