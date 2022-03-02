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Суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

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Середа 02 березня 2022 03:37
Суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії Фото: суд в ООН розпочне слухання за позовом України до Росії (ua.news)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби суду.

Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

"7 і 8 березня 2022 року МС проведе публічні слухання у справі "Звинувачення в геноциді" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - зазначено в публікації.

Суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Суд у Гаазі розпочне слухання про звірства російських військ в Україні (фото: twitter.com/CIJ_ICJ)

Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через розв'язану війну проти нашої країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою.

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