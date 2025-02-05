Челендж "тяжелые 75" заполонил сети. Почему стоит с осторожностью относиться к программе
Челлендж "75 нard" стал популярным фитнес-трендом в социальных сетях, который не совсем направлен на улучшение состояния организма, а может нанести необратимый вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Кто придумал челлендж
Автор программы, которая набрала десятки миллионов просмотров в TikTok - американский предприниматель и публичный спикер Энди Фризелла. На своем вебсайте она утверждает, что "75 нard" не является программой по фитнесу или типичным челленджем.
"Многие правила 75 нard сосредоточены на рационе и интенсивной физической активности, а главные изменения будут происходить у вас "изнутри", а не снаружи", - отмечает автор.
Согласно словам автора, программа должна "выпихнуть" вас из зоны комфорта и в целом направлена на "ментальную выносливость и дисциплину".
Какие правила
Соблюдать диету
Диета выбирается самим участником, но она должна быть направлена на физическое совершенствование.
Выбрав диету, по правилам, вы не можете отступать от нее в течение следующих 75 дней. Если же вы не удержитесь и выпьете бокал вина или съедите пачку чипсов, все надо начинать сначала.
Выполнять две 45-минутные тренировки ежедневно
Важно, что одна из этих тренировок должна выполняться на улице.
"Я отношусь к тренировкам, как к части своей работы. Однако жизнь людей не может быть все время стабильной. И делать те же вещи, когда у вас есть "хорошие дни" в "плохие" - не является здоровым подходом", - говорит тренер Алиса Пивоварчик.
Особенно это актуально для украинцев. Полтора часа тренировок в день, когда вы не спали всю ночь из-за шахеты или ракетного обстрела - имеют совершенно разный эффект и не являются одинаково полезными.
Можно выбирать любую форму физической активности:
- ходьба
- йога
- пилатес
- занятия в зале
- танцы
Пить много воды ежедневно
Участники челленджа должны выпивать почти четыре литра в день. Однако это неправильно, ведь каждому человеку нужно свое количество воды в день.
Рекомендации по потреблению жидкости должны отличаться в зависимости от пола, возраста, веса человека, погоды, активности в течение дня и тому подобное.
В целом мужчинам в среднем рекомендуют употреблять 3,7 л жидкости в день, а женщинам - 2,7 л.
Ежедневно делать фото прогресса
Поскольку главная цель челленджа - физическая трансформация, то участники должны ежедневно делать фото, как они меняются.
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, что регулярные фото того, как ваше тело меняется, могут быть ловушкой. Ведь в таком случае теряется акцент на действительно важных изменениях, которые, в идеале, человек должен пронести через всю жизнь.
"Человек концентрируется на программе, которая дает эффект похудения, независимо от того, а как она влияет на другие сферы его жизни, как это влияет на эмоциональные отношения с едой, можно ли этот эффект без психических и социальных проблем поддерживать годами", - добавила эксперт.
Ежедневно читать не менее десяти страниц книги
Для улучшения психического благополучия челлендж требует от участников ежедневно читать не менее десяти страниц книги. Выбор книги остается за участником и аудиокниги не учитываются.
Чтение хорошо влияет на психическое состояние, если приносит удовольствие. Однако, ограничивать себя чтением определенной литературы, просто чтобы придерживаться прописанных правил, нецелесообразно.
Основная проблема челленджа
В общем, как и большинству других челленджей, "75 нard" присущи:
- негибкость
- интенсивность
- пренебрежение многообразием возможностей человека
Алиса Пивоварчик объясняет, что работа над улучшением жизни предполагает прежде всего отталкиваться от того, что человек может сейчас и что для него реально выдерживать. И не 75 дней, а месяцами и годами.
Существует большая вероятность, что вы не выдержите 45-минутные прогулки каждый день, особенно, если до этого не ходили и 15 минут в день.
75 дней крайне мало для того, чтобы внедрить крепкие здоровые привычки в свою жизнь. Вы можете перенапрячь эмоционально, что потом происходит снижение самооценки и срыв.
Не стоит ставить себе нереальных целей и не "ломать" себя в попытке придерживаться правил.
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