"Глупая идея". Елена Кравец попала в скандал из-за белья для женщин-военных

В киевском метрополитене заметили спорный рекламный баннер с изображением звезды "Квартала 95" Елены Кравец. В нем она от имени военнослужащей рассказывает о неудобном нижнем белье, которое якобы мешает ей выполнять боевые задачи на фронте. Такой "кринжовый" подход вызвал возмущение у некоторых украинцев, которые сочли это "неуважением" к женщинам-военным.

Больше деталей о скандале узнайте на РБК-Украина (проект Styler).

Что предшествовало скандалу

В январе этого года Кравец стала лицом рекламной кампании бренда brabrabra, который совместно с "Женским ветеранским движением" выпустил белье для женщин-военнослужащих.

Инициатива под названием "Одна за одну" была направлена на обеспечение защитниц качественным бельем и поднимала вопрос о важности комфортабельного нижнего белья для женщин на передовой.

Через некоторое время в киевском метрополитене появились рекламные баннеры с изображением Елены, которая рассказывает от имени женщины-военнослужащей о проблемах неудобного белья.

Рекламный баннер с Еленой Кравец (фото: x.com/ASarnatska)

На плакате была надпись: "Были моменты, когда белье не держало, и во время выполнения своих обязанностей просто выпадала грудь".

Эти слова Кравец якобы произносила от имени женщины-военной с позывным "Пиранька".

Реакция пользователей

Рекламная кампания вызвала волну критики и возмущения в соцсетях. Украинцы массово пишут о том, что такая реклама - это пиар на теме военнослужащих и просто "кринж".

Вот что думает об этом сержант и медик Алина Сарнацкая.

"Очень успешный проект. Брабрабра хотела пиар на военных и продавать лифчики. Портной просто хотела пиар на военных, ГО хотела пиар на военных и передаст им лифчики. Все довольны. А я бы хотела никогда не видеть этот позор и я не очень довольна", - возмутилась военная.

"А еще больше я скучаю из-за того, какой образ военных вновь и вновь создают "женские инициативы". Все мои знакомые женщины могут справиться со своей грудью и говорить за себя сами. Без помощи Кравец", - добавила она.

Украинцы же пишут следующее:

Ми пахали - я і трактор

Бо це зручно. Взяти чужий досвід і покласти свій фейс

Це взагалі - мовний покруч якийсь... Дурна ідея

Цікаво почути, чому Кравець погодилась, чи ініціювала таке. Ну про шось же вона думала

І хтось же за цей концепт гроші отримав. Чому військова сама не може говорити про незручності своїх грудей при виконанні ними обовʼязків? І чому Кравець, людина максимально далека від війни, говорить за чужі груди? Це що, якась сороміцька тема

Как отреагировал бренд и Кравец

Ведущая и бренд brabrabra объединились, чтобы вместе ответить на часто встречающиеся недовольные комментарии украинцев.

Как они объяснили, Кравец, а также ведущая Надежда Матвеева, блогерша Даша Квиткова и Ольга Руднева решили принять участие в благотворительном проекте, чтобы привлечь внимание к проблемам женщин на передовой.

Фотографии участниц не использовали, чтобы не подвергать их опасности.

Цитату оставили неизменной, чтобы сохранить ее прямоту. Цель проекта - собрать средства на 10 тысяч пар качественного и удобного белья для военных.

Реакция brabrabra и Портной на скандал (фото: instagram.com/lennykravet)