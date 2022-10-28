В Чехии блогеры записали украинофобское видео, и получили тюремный срок

В Чехии суд приговорил двух блогеров, которые в сети публиковали видео с ненавистническими, уничижительными и вульгарными высказываниями в адрес украинцев, к тюремному заключению.

Приговор был оглашен судом города Кладно 26 октября в отношении двух обвиняемых Томаша Чермака и Патрика Тушла. Первого приговорили к 6 месяцам тюремного заключения, а второй получил срок на 10 месяцев. При том, что прокурор просил для них 10 и 20 месяцев тюрьмы соответственно.

Отмечается, что приговор не окончательный, но мужчины остаются под стражей.

По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию в своих видеозаписях в социальных сетях. Добавим, что эти ролики были записаны в августе и транслировались в прямом эфире.

Тушл на суде заявил, что не имеет ничего против украинцев в целом, но критиковал действия "некоторых украинских националистов". Также мужчина принес извинения за ненормативную лексику на роликах и добавил, что не чувствует себя виновным, однако форма видео "была неподходящей".

Чермак сказал судье, что совершил ошибку, а также признал неуместность своих выступлений.

Также он признался, что на его счет поступили десятки пожертвований - в общей сложности он получил примерно от 10 до 20 тысяч крон. По словам подсудимого, это был аккаунт его маленькой дочери, номер которой он обнародовал в своих соцсетях.

Суд в Чехии приговорил блогеров Томаша Чермака и Патрика Тушла за украинофобские высказывания (фото: скриншот с видео idnes.cz)

Добавим, что это не первая судимость у Чермака - у него уже были два условных приговора за кражу и угрозу.

Запись содержала ряд оскорбительных и пошлых высказываний в адрес украинцев. В них содержались заявления типа "Пусть возвращаются в Киев" или "Это ведь нормальная оккупация, чем они здесь занимаются". Также подсудимые критиковали украинцев за то, что они, к примеру, имеют дорогие мобильные телефоны.

Томаш Чермак во время видеотрансляции в сети оскорбительно высказывался об украинцах (фото: скриншот с видео idnes.cz)

Государственный представитель, прокурор Ондржей Гула заявил журналистам, что считает действия подсудимых крайне общественно опасными. Он обвинял подсудимых в клевете на нацию, расу, этническую или иную группу лиц, а также в разжигании ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод.

Прокурор Ондржей Гула (фото: скриншот с видео idnes.cz)