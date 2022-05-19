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У Литві заарештували чоловіка за розпалювання ненависті та заклик до Путіна напасти на країну

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Четвер 19 травня 2022 07:06
У Литві заарештували чоловіка за розпалювання ненависті та заклик до Путіна напасти на країну Фото: поліцейський в Литві (DELFI / Orestas Gurevičius)
Автор: Володимир Костирін

У Литві був заарештований чоловік, який у соціальній мережі у своїх прямих ефірах закликав до насильства проти литовців, українців і ромів, прославляв агресію президента РФ Володимира Путіна і закликав до військового вторгнення в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал LRT.

Рішенням Каунаського районного суду чоловіка засудили за розпалювання ненависті і засудили до 60 діб арешту.

За матеріалами суду, громадянин Литви, названий тільки ініціалами А.Д., на прямих трансляціях у Facebook закликав до насильства проти народів Литви і України, підтримував загарбницьку політику Путіна і вбивства українців, додаючи, що проти України потрібно застосувати ядерну зброю.

Також він заявив, що "половину литовців розстріляє сам", і закликав РФ "напасти на Литву і знищити литовців".

Зазначається, що порушник вже має вісім судимостей, у тому числі за крадіжку і насильство щодо дружини та партнера.

В ході засідання суддя заявив, що "кожен громадянин Литви має право відмовитися від свого громадянства", і "вибрати життя в країні, закони якої він поважатиме".

Нагадаємо, сейм Литви одноголосним рішенням визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні - геноцидом.

Раніше повідомлялося, що в Естонії одного з районів Таллінна заарештували на 13 діб за букву "Z" на вікні квартири та демонстрацію георгіївської стрічки.

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