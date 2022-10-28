У Чехії блогери записали українофобське відео й отримали тюремний термін

У Чехії суд засудив двох блогерів, які в мережі публікували відео з ненависницькими, принизливими та вульгарними висловлюваннями на адресу українців, до тюремного ув'язнення.

Вирок було оголошено судом міста Кладно 26 жовтня стосовно двох обвинувачених Томаша Чермака та Патріка Тушла. Перший засуджений до 6 місяців тюремного ув'язнення, а другий отримав термін на 10 місяців. При тому, що прокурор просив для них 10 та 20 місяців в'язниці відповідно.

Зазначається, що вирок не є остаточним, але чоловіки залишаються під вартою.

За словами судді Віта Соховського, вони обидва вчинили дії, спрямовані на розв'язання ненависті та наклеп на націю у своїх відеозаписах у соціальних мережах. Додамо, що ці ролики були записані у серпні та транслювалися у прямому ефірі.

Тушл на суді заявив, що не має нічого проти українців загалом, але критикував дії "деяких українських націоналістів". Також чоловік вибачився за ненормативну лексику на роликах і додав, що не почуває себе винним, проте форма відео "була невідповідною".

Чермак сказав судді, що зробив помилку, а також визнав недоречність своїх виступів.

Також він зізнався, що на його рахунок надійшли десятки пожертв - загалом він отримав приблизно від 10 до 20 тисяч крон. За словами підсудного, це був обліковий запис його маленької дочки, номер якої він оприлюднив у своїх соцмережах.

Суд у Чехії засудив блогерів Томаша Чермака та Патріка Тушла за українофобські висловлювання (фото: скріншот з відео idnes.cz)

Додамо, що це не перша судимість у Чермака - у нього вже були два умовні вироки за крадіжку та погрозу.

Запис містив низку образливих та вульгарних висловлювань на адресу українців. У них містилися заяви типу "Нехай повертаються до Києва" або "Адже це нормальна окупація, чим вони тут займаються". Також підсудні критикували українців за те, що вони мають, наприклад, дорогі мобільні телефони.

Томаш Чермак під час відеотрансляції в мережі образливо висловлювався про українців (фото: скріншот з відео idnes.cz)

Державний представник прокурор Ондржей Гула заявив журналістам, що вважає дії підсудних вкрай суспільно небезпечними. Він звинувачував підсудних у наклепі на націю, расу, етнічну чи іншу групу осіб, а також у розпалюванні ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав та свобод.

Прокурор Ондржей Гула (фото: скріншот із відео idnes.cz)