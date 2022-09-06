В Естонії засудили жінку за відправку грошей на дрони для російської армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Згідно з даними естонської газети, Ольга Федорова відправила гроші росіянину Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ і був за це засуджений у липні 2022 року.

У поясненні банківського платежу, що було зроблено наприкінці травня, жінка написала: "Для наших хлопців".

Федорову оштрафували

За підтримку російських окупантів, Федорова отримала штраф у розмірі 981 євро.

Естонська прокуратура вимагала для неї 5 місяців арешту, проте між сторонами захисту та обвинувачення було встановлено договір, що жінка не буде відправлена до в'язниці, якщо вона не вчинить умисного злочину протягом випробувального терміну в один рік і вісім місяців.