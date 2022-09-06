В Естонії засудили жінку за відправку грошей на дрони для російської армії
Суд Таллінна схвалив рішення оштрафувати жінку, яка перевела 40 євро на покупку безпілотників для російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Згідно з даними естонської газети, Ольга Федорова відправила гроші росіянину Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ і був за це засуджений у липні 2022 року.
У поясненні банківського платежу, що було зроблено наприкінці травня, жінка написала: "Для наших хлопців".
Федорову оштрафували
За підтримку російських окупантів, Федорова отримала штраф у розмірі 981 євро.
Естонська прокуратура вимагала для неї 5 місяців арешту, проте між сторонами захисту та обвинувачення було встановлено договір, що жінка не буде відправлена до в'язниці, якщо вона не вчинить умисного злочину протягом випробувального терміну в один рік і вісім місяців.
Нагадаємо, естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що світ повинен продовжувати ізоляцію Російської Федерації, поки Україна не витіснить її зі своєї території.
До слова, російську нерухомість в Естонії з боргами за житлово-комунальні послуги виставлятимуть на продаж.
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