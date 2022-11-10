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Чебуреки с мясом и особым ингредиентом, меняющим все: простой рецепт

Скриншот: Чебуреки с мясом
Автор: Светлана Мащенко

Чебуреки с мясом придутся по вкусу всем. А если они приготовлены по особому рецепту – это в разы вкуснее.

Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Составляющие

  • Мука пшеничная (просеянная) – 300 г
  • Вода – 100 г
  • Масло растительное – 38 г (1,5 ст. л.)
  • Виски (водка) – 50 г (наш особый ингредиент)
  • Соль – 2 щепотки

Для начинки:

  • Фарш мясной (говядина 70%, свинина 30%) – 540 г
  • Петрушка свежая – 20 г
  • Смесь перцев – 1 щепотка
  • Соль – 2 щепотки
  • Вода – 80 г (1,5 ст. л.)
  • Масло для жарки

Пошаговое приготовление

Насыпьте в миску просеянную муку, налейте туда воду комнатной температуры, подсолнечное масло, добавьте соль.

Добавьте 1,5 ст. л. виски или водки. Все перемешайте сначала ложкой, затем руками. Алкоголь позволит тесту быть пузырчатым.

Вымешивайте, добавляя немного муки. Обомните тесто, уложите в миску, накройте пленкой "в контакт" и поставьте в холодильник.

Тем временем приготовьте фарш. Посолите, поперчите, добавьте петрушку и воду. Вымесите фарш тщательно.

Разделите тесто на 4 части. Сделайте из него круг. Раскатайте каждую часть теста, чтобы оно было тонким. Уложите на одну половину фарш, накройте второй половиной, выпустите воздух и залепите чебурек.

Обжаривайте на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла. Жарить нужно на невысокой температуре с обеих сторон.

Выложите на бумажные полотенца. Наши чебуреки готовы.

Раньше мы писали, как приготовить самый вкусный винегрет по рецепту Евгения Клопотенко.

Также читайте, как действительно нужно готовить пельмени.

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