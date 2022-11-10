Чебуреки с мясом и особым ингредиентом, меняющим все: простой рецепт

Составляющие

Мука пшеничная (просеянная) – 300 г

Вода – 100 г

Масло растительное – 38 г (1,5 ст. л.)

Виски (водка) – 50 г (наш особый ингредиент)

Соль – 2 щепотки

Для начинки:

Фарш мясной (говядина 70%, свинина 30%) – 540 г

Петрушка свежая – 20 г

Смесь перцев – 1 щепотка

Соль – 2 щепотки

Вода – 80 г (1,5 ст. л.)

Масло для жарки

Пошаговое приготовление

Насыпьте в миску просеянную муку, налейте туда воду комнатной температуры, подсолнечное масло, добавьте соль.

Добавьте 1,5 ст. л. виски или водки. Все перемешайте сначала ложкой, затем руками. Алкоголь позволит тесту быть пузырчатым.

Вымешивайте, добавляя немного муки. Обомните тесто, уложите в миску, накройте пленкой "в контакт" и поставьте в холодильник.

Тем временем приготовьте фарш. Посолите, поперчите, добавьте петрушку и воду. Вымесите фарш тщательно.

Разделите тесто на 4 части. Сделайте из него круг. Раскатайте каждую часть теста, чтобы оно было тонким. Уложите на одну половину фарш, накройте второй половиной, выпустите воздух и залепите чебурек.

Обжаривайте на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла. Жарить нужно на невысокой температуре с обеих сторон.

Выложите на бумажные полотенца. Наши чебуреки готовы.