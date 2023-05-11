Часть украинцев освободили от оформления "автогражданки": кто имеет право на льготу

В Украине некоторые водители освобождены от оформления обязательной страховки. Льготы предусмотрены для нескольких категорий и на основании представленных документов.

Кто имеет право не оформлять "автогражданку", рассказали на портале "Украинский ветеранский фонд".

Кому можно не оформлять "автогражданку"

Согласно украинскому законодательству, от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:

Участники боевых действий

Пострадавшие участники революции Достоинства

Лица с инвалидностью в результате войны

Лица с инвалидностью I группы, которые лично управляют принадлежащие им транспортные средства

Лица, управляющими транспортными средствами, которые принадлежат людям с инвалидностью I группы, но в присутствии владельца.

Принадлежащий им транспорт - это автомобили, которыми льготные категории лиц владеют не только по праву собственности, но и на других правовых основаниях. Например, по договору подряда или аренды.

Какие нужны документы

Право на такую льготу дает удостоверение участника боевых действий (УБД), а также документы, которые подтверждают право на владение или пользование автомобиля.

"Доверенность на управление автомобиля не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства", - подчеркивают юристы.

Они объяснили, что эта льгота - персонализированная. То есть, если автомобилем, который принадлежит лицу со статусом УБД, управляет лицо без такого статуса, ему придется оформить автогражданку.

Иначе работники Патрульной полиции имеют право выписать штраф, а оплата ущерба в случае ДТП будет происходить за счет того, кто управлял автомобилем, а не за счет того, кому он принадлежит.