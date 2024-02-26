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Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа: о какой сумме идет речь

Понедельник 26 февраля 2024 10:29
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Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа: о какой сумме идет речь Фото: На какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры без стажа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсию по закону получают только те пожилые граждане, имеющие достаточный стаж. Тем, кто не набрал необходимый трудовой возраст, будет оказываться социальная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на постановление Кабинета министров.

Что нужно знать пенсионерам

Гражданам, которые имеют возраст пенсионного выхода, но не набрали достаточного трудового стажа, предусмотрено получение социальной помощи согласно законодательству.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эта помощь предоставляется лицам, имеющим менее 15 лет трудового стажа. Максимальный размер пособия составляет 3028 гривен.

Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Лица, имеющие право на получение этой помощи, должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации.

При этом необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный номер, справку о страховом стаже (предоставляемую Пенсионным фондом по запросу), информацию о доходах и имущественном состоянии каждого члена семьи за последние полгода, а также заполненное заявление.

Важно отметить, что социальную помощь перечисляют каждые шесть месяцев.

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