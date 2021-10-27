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Частину України затягне осінніми дощами: де буде негода

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Середа 27 жовтня 2021 20:33
Частину України затягне осінніми дощами: де буде негода Фото: Погода в Україні принесе дощі в деякі області (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після тривалої перерви без опадів зміниться - в деяких областях у четвер, 28 жовтня очікуються дощі. При цьому температура трохи підвищаться, а нічні морози відступлять, залишившись тільки на сході.

Що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер в Україні буде теплим. Вона прогнозує, що температура повітря підскочить вдень до +10+15 градусів. На північному сході все ще буде свіжо - від +8 до +11.

Дощі та хмарність завтра очікуються на півночі, північному сході та сході.

"Дощів якихось суттєвих не видно в Україні, тільки завтра трохи зачепить Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину та східні області незначними опадами", - прогнозує Діденко.

У Києві четвер, 28 жовтня буде сухим помірно теплим, вдень до +12 градусів.

В Українському гідрометцентрі показали на картах, що буде з погодою в четвер. Синоптики прогнозують також, що в п'ятницю, 29 жовтня, стане тепліше, нічні морози відступлять, а атмосферний фронт з опадами покинуть країну.

Частину України затягне осінніми дощами: де буде негодаЧастину України затягне осінніми дощами: де буде негода

Скрін: Прогноз погоди на п'ятницю, 29 жовтня (meteo.gov.ua)

На вихідних буде тепло, а місцями дуже тепло

За словами Діденко, на вихідних українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря +10+15 градусів, у західних областях ймовірно до +18 градусів.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні слід чекати перший сніг і морози.

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