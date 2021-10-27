Часть Украины затянет осенними дождями: где будет непогода

Погода в Украине после длительного перерыва без осадков поменяется - в некоторых областях в четверг, 28 октября ожидаются дожди. При этом температура немного повысятся, а ночные морозы отступят, оставшись только на востоке.

Что будет с погодой в стране до конца рабочей недели - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, четверг в Украине будет теплым. Она прогнозирует, что температура воздуха подскочит днем до +10+15 градусов. На северо-востоке все еще будет свежо - от +8 до +11.

Дожди и облачность завтра ожидаются на севере, северо-востоке и востоке.

"Дождей каких-то существенных не видно в Украине, только завтра немного заденет Черниговщину, Сумщину, Полтавщину и восточные области незначительными осадками", - прогнозирует Диденко.

В Киеве четверг, 28 октября будет сухим умеренно теплым, днем до +12 градусов.

В Украинском гидрометцентре показали на картах, что будет с погодой в четверг. Синоптики прогнозируют также, что в пятницу, 29 октября, станет теплее, ночные морозы отступят, а атмосферный фронт с осадками покинут страну.

Скрин: Прогноз погоды на пятницу, 29 октября (meteo.gov.ua)

На выходных будет тепло, а местами очень тепло

По словам Диденко, на выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10+15 градусов, в западных областях вероятно до +18 градусов.