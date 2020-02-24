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Вчені назвали причину аномально теплої зими в Україні

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 11:11
Вчені назвали причину аномально теплої зими в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В районі Північного полюсу сформувалася стійка область низького тиску

Вчені назвали причиною аномально теплої зими в Європі, Україні і США низький тиск на Північному полюсі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на експертів з Weather Underground і Weather Tiger LLC.

Вчені відзначають, що в районі Північного полюса сформувалася стійка область низького тиску. Тому холодні потоки повітря циркулюють на півночі планети і в південні райони Землі не потрапляють.

Зазначимо, що в цьому році зима була тепла і з дощем.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градуси морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Додамо, у Києві 17 лютого був перевищений на 0,2 градуси температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в минулому році.

Раніше повідомлялося, що для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.

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