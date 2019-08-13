Частина України може піти під воду: названа несподівана причина

Частині України загрожує повінь через ймовірність прориву дамб у Любешівському районі Волинської області. Загрозу плотинам несуть бобри, які риють у них нори, і перекривають поваленими деревами меліоративні канали для відведення води. Через це підвищується рівень вод.

Оскільки проводити ліцензійний відстріл тварин заборонено - вони є частиною природного заповідника "Прип'ять-Стохід", в Любешівському водогосподарстві всіма силами намагаються стримувати греблі від прориву. Про це повідомляє 5 канал.

"Збільшується ймовірність того, що буде пошкоджена гребля. Якщо відбувається прорив, то треба вкинути 200-300-400-500 мішків. Також вони багато доріг зараз руйнують", - скаржиться керівник водгоспу Віктор Крисько.

Так, одна з доріг між райцентром Любешів і селом Заріка, що ведуть через дамбу, майже повністю зруйнована бобрами. Гризуни риють в дорозі ями - причому зруйнувати шлях через дамбу вони можуть протягом якогось місяця.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Керівництво району всерйоз стурбоване тим, як уберегти дамби, при цьому захистивши тварин. Адже тільки в Любешівському районі близько 150 кілометрів дамб. Фахівці водного господарства засипають нори бобрів піском і руйнують їх плотини.

Керівник національного парку "Прип'ять-Стохід" Олександр Сащук каже, що варто задуматися над тим, щоб якось відлякувати тварин, укріплювати дамби краще, створювати гідроспоруди.

"Майже всі населені пункти одамбовані, озера одамбовані, річки - бобер шукає собі якийсь притулок, життя для себе", - пояснює Сащук.

Україні загрожує повінь (відео: YouTube/5 канал)

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