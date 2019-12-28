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Прокурор заявив, що екс-беркутівці є в списках на обмін

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 16:15
Прокурор заявив, що екс-беркутівці є в списках на обмін
Фото: суд у справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Генпрокурор вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів

Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, знаходяться в списках на обмін. Про це заявив прокурор Сергій Куций, передає РБК-Україна.

На засіданні апеляційного суду прокурор зачитав лист генерального прокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

Крім того, прокурори попросили змінити запобіжний захід екс-беркутівців, так як вони знаходяться в списках на обмін.

Додамо, що київський апеляційний суд, який сьогодні розглядає скаргу на утримання колишніх "беркутівців" під вартою, відмовив у відводі нової групи прокурорів. Зокрема, після того, як Генпрокуратура відкликала групу прокурорів, яка кілька років веде справу про розстріли на Майдані, потерпілі оголосили відвід новій групі. Передбачається, що групу прокурорів змінили, щоб забезпечити звільнення підсудних для обміну полоненими.

Нагадаємо, сьогодні Фрунзенський районний суд Харкова підтвердив, що вина Віктора Тетюцкого, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова в справі про теракт біля Палацу спорту доведена. Їх засудили до довічного позбавлення волі і відразу відпустили з-під варти для участі в обміні полоненими, який пройде завтра в Донецькій області. Формально їх звільнили під особисте зобов'язання, поки вирок не вступив в силу.

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