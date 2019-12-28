Суд у справі "беркутівців" відмовив у відводі нової групи прокурорів

Фото: суд по справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Суд дозволив новій групі прокурорів брати участь у процесі

Київський апеляційний суд, який сьогодні розглядає скаргу на тримання колишніх "беркутівців" під вартою, відмовив у відводі нової групи прокурорів. Відповідне рішення оголосила суддя Маргарита Васильєва, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, після того, як Генпрокуратура відкликала групу прокурорів, яка кілька років веде справу про розстріли на Майдані, потерпілі оголосили відвід новій групі. Передбачається, що групу прокурорів змінили, щоб забезпечити звільнення підсудних для обміну полоненими.

У результаті суддя Васильєва відмовила у відведенні прокурорів, засідання щодо зміни запобіжного заходу триває.

Нагадаємо, сьогодні Фрунзенський районний суд Харкова підтвердив, що вина Віктора Тетюцького, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова у справі про теракт біля Палацу спорту доведена. Їх засудили до довічного позбавлення волі і відразу відпустили з-під варти для участі в обміні полоненими, який пройде завтра у Донецькій області. Формально їх звільнили під особисте зобов'язання, поки вирок не вступив в силу.