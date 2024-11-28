Пора возвращать долги. Что обещает астропрогноз на 28 ноября и какой цвет принесет успех

В четверг, 28 ноября день будет неблагоприятным для пустых разговоров. Юпитер и общий фон суток не будут способствовать интригам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева озвучила прогноз на 28 ноября и назвала главный цвет в этот день.

Прогноз астропогоды 28 ноября

Этот день, как рассказала Соловьева, может оказаться неблагоприятным для очень важных дел. Кроме этого, стоит не забывать о ретроградности Меркурия

Впрочем, в этот четверг станет благоприятным днем для творчества и интеллектуального труда, романтических свиданий.

"Нельзя проводить время наедине, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня", - советует астролог.

"Помимо этого, этот четверг станет днем получения сокровенных знаний. Удачный момент для коллективных дел, помощи другим. Также успех может прийти к тем, кто занимается накоплением имущества и денег. Избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок", - добавила она.

В четверг стоит возвращать долги, налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие.

Гороскоп на 28 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

28 ноября - день Юпитера, планеты большого счастья, широких горизонтов и богатых возможностей.

До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - рассказала астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - добавила она.

В четверг лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений.