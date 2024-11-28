Час повертати борги. Що обіцяє астропрогноз на 28 листопада і який колір принесе успіх

У четвер, 28 листопада, день буде несприятливим для пустих розмов. Юпітер та загальний фон доби не сприятимуть інтригам.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler), астролог Катерина Соловйова озвучила прогноз на 28 листопада й назвала головний колір цього дня.

Прогноз астропогоди 28 листопада

Цей день, як розповіла Соловйова, може бути несприятливим для дуже важливих справ. Окрім цього, варто не забувати про ретроградність Меркурія

Втім, цей четвер стане сприятливим днем для творчості та інтелектуальної праці, романтичних побачень.

"Не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню", - радить астролог.

"Окрім цього, цей четвер стане днем отримання потаємних знань. Вдалий момент для колективних справ, допомоги іншим. Також успіх може прийти до тих, хто займається накопиченням майна та грошей. Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок", - додала вона.

У четвер варто повертати борги, налагоджувати стосунки, робити подарунки, проявляти милосердя.

Гороскоп на 28 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

28 листопада - день Юпітера, планети великого щастя, широких обріїв і багатих можливостей.

До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - розповіла астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - додала вона.

В четвер краще не починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків.