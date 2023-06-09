"Время словно замерло": в Чернобыле показали невероятной красоты природу

На фото можно увидеть деревья и кусты над зеленовато-болотным плесом, живые ивовые веточки на старых, притопленных в воде корчевых стволах. К тому же виднеется мелкая живность в глубине и на поверхности.

В частности, видно, как пресноводная черепаха ловит солнечные лучи.

"Время будто замерло в этом уголке дикой природы. Но - нет. Жизнь есть и здесь, однако тихая", - говорится в сообщении.

Летняя природа в Чернобыле (facebook.com/zapovidnyk2018)

Чернобыльская зона отчуждения - это 2600 квадратных километров территории, с которой отселили жителей после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. За время отсутствия человека все покрылось молодым лесом, и на бывших полях и заброшенных селах властвуют только дикие животные.

В частности, туда вернулись многие дикие животные, которые в этих краях считались редкими гостями.