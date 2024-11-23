Волшебной таблетки не существует: врач назвала 10 способов, которые улучшат память

Улучшить память хочет каждый человек, но сделать это не удастся с помощью таблеток. Невролог назвала способы, которые помогут сделать это просто и с пользой.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о факторах, которые могут ухудшить память человека.

Что поможет улучшить память

Невролог Анастасия Рахнянская рассказала, что существует несколько немедикаментозных стратегий, которые помогут улучшить память.

Тренируйте мозг

Следует заниматься умственной деятельностью. Головоломки, шахматы, кроссворды, обучение новым навыкам, изучение языков и игра на музыкальных инструментах - это то, что стимулирует создание новых нейронных связей.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение, способствуют лучшей памяти и когнитивным функциям.

Сбалансированное питание

По словам врача, следует употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами, особенно В12 и минералами. Эти вещества способны поддерживать здоровье мозга.

Полноценный сон

Во время сна мозг консолидирует информацию. Потому так важно спать 7-9 часов в сутки.

Техники запоминания

Сюда относятся мнемонические приемы: ассоциация, визуализация и создание историй. Это поможет закрепить информацию в долговременной памяти.

Медитация

Это помогает снизить стресс и улучшить концентрацию, что способствует лучшей памяти.

Структурируйте информацию

Разбивайте информацию на меньшие части, группируйте по категориям или используйте списки.

"Дайте порядок и форму потому, что нужно запомнить", - говорится в сообщении.

Сенсорные системы

Можно записывать текст или произносить вслух. Это поможет подкрепить материал в памяти.

Избегайте многозадачности

Фокусируйтесь на одном задании за раз. Все потому, что многозадачность рассеивает внимание и ухудшает запоминание.

Что может повлиять на память

Проблемы с памятью могут возникать из-за факторов, не связанных с нормальным старением.

Факторы, которые могут вызвать проблемы с памятью, включают: