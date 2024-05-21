6 продуктов, которые вредны для работы мозга и чем их заменить
Мозг - это командный центр организма, и питание играет главную роль в поддержании его оптимальной работы. Однако есть определенные продукты, которые нужно минимизировать в своем рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Полезные продукты для мозга
Медики говорят, что такой набор продуктов должен предотвращать деменцию и потерю функции мозга с возрастом.
Также разрешено не более 1 бокала вина в день.
В частности, следует добавить следующие продукты в рацион:
- зелень и овощи - ежедневно
- ягоды - минимум дважды в неделю
- орехи - 5 порций в неделю
- цельнозерновые - ежедневно
- рыба - 1-2 раза в неделю
- бобовые - 4 раза в неделю
- птица - дважды в неделю
Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, которые человеческий организм не может производить сам, помогают предотвратить возникновение нейродегенеративных заболеваний.
Шпинат и капуста содержат много питательных веществ, полезных для мозга. Они богаты витамином К, лютеином и фолиевой кислотой, которые замедляют снижение когнитивных функций с возрастом.
Увеличение потребления листовых зеленых овощей может помочь удовлетворить потребности в питательных веществах одновременно поддерживая здоровье мозга.
Ягоды также содержат большое количество витаминов, поддерживающих когнитивные функции. Черника богата витамином С, мощный антиоксидант, связанный с улучшением когнитивных функций.
Что убрать
Вот что рекомендуется минимизировать в своем рационе:
- сливочное масло, маргарин,
- сыр
- красное мясо
- жареная пища
- выпечка
- сладости
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