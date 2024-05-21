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6 продуктов, которые вредны для работы мозга и чем их заменить

Вторник 21 мая 2024 10:45
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6 продуктов, которые вредны для работы мозга и чем их заменить Какие продукты вредят мозгу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мозг - это командный центр организма, и питание играет главную роль в поддержании его оптимальной работы. Однако есть определенные продукты, которые нужно минимизировать в своем рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.

Полезные продукты для мозга

Медики говорят, что такой набор продуктов должен предотвращать деменцию и потерю функции мозга с возрастом.

Также разрешено не более 1 бокала вина в день.

В частности, следует добавить следующие продукты в рацион:

  • зелень и овощи - ежедневно
  • ягоды - минимум дважды в неделю
  • орехи - 5 порций в неделю
  • цельнозерновые - ежедневно
  • рыба - 1-2 раза в неделю
  • бобовые - 4 раза в неделю
  • птица - дважды в неделю

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, которые человеческий организм не может производить сам, помогают предотвратить возникновение нейродегенеративных заболеваний.

Шпинат и капуста содержат много питательных веществ, полезных для мозга. Они богаты витамином К, лютеином и фолиевой кислотой, которые замедляют снижение когнитивных функций с возрастом.

Увеличение потребления листовых зеленых овощей может помочь удовлетворить потребности в питательных веществах одновременно поддерживая здоровье мозга.

Ягоды также содержат большое количество витаминов, поддерживающих когнитивные функции. Черника богата витамином С, мощный антиоксидант, связанный с улучшением когнитивных функций.

Что убрать

Вот что рекомендуется минимизировать в своем рационе:

  • сливочное масло, маргарин,
  • сыр
  • красное мясо
  • жареная пища
  • выпечка
  • сладости

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