Чарівної таблетки не існує: лікар назвала 10 способів, які покращать пам'ять

Покращити пам'ять хоче кожна людина, але зробити це не вдасться за допомогою таблеток. Невролог назвала способи, які допоможуть це зробити просто та з користю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про фактори, які можуть погіршити пам'ять людини.

Що допоможе покращити пам'ять

Невролог Анастасія Рахнянська розповіла, що є кілька немедикаментозних стратегій, які допоможуть покращити пам’ять.

Тренуйте мозок

Варто займатися розумовою діяльністю. Головоломки, шахи, кросворди, навчання новим навичкам, вивчення мов та гра на музичних інструментах - це те, що стимулює створення нових нейронних зв’язків

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, сприяють кращій пам'яті та когнітивним функціям.

Збалансоване харчування

За словами лікаря, варто вживати продукти, які багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, особливо В12 і мінерали. Ці речовини здатні підтримувати здоров'я мозку.

Повноцінний сон

Під час сну мозок консолідує інформацію. Тому так важливо спати 7-9 годин на добу.

Техніки запам'ятовування

Сюди відносяться мнемонічні прийоми: асоціації, візуалізація та створення історій. Це допоможе закріпити інформацію у довготривалій пам'яті.

Медитація

Це допомагає зменшити стрес і поліпшити концентрацію, що сприяє кращій пам'яті.

Структуруйте інформацію

Розбивайте інформацію на менші частини, групуйте за категоріями або використовуйте списки.

"Дайте лад та форму тому, що потрібно запам’ятати", - йдеться у повідомленні.

Сенсорні системи

Можна записувати текст або промовляти вголос. Це допоможе підкріпити матеріал у пам'яті.

Уникайте багатозадачності

Фокусуйтеся на одному завданні за раз. Все тому, що багатозадачність розсіює увагу і погіршує запам'ятовування.

Що може вплинути на пам'ять

Проблеми з пам’яттю можуть виникати через фактори, не пов’язані з нормальним старінням.

Фактори, які можуть спричинити проблеми з пам’яттю, включають: