"Волшебная" смазка WD-40: 10 способов использования средства в быту

Аэрозольная смазка WD-40, наверное, лежит среди инструментов у каждого, кто заботится о состоянии петель дверей и окон. Но чудо-средство получило известность благодаря универсальности и разнообразию способов применения.

Устранить скрипы

Фирменная и самая популярная функция WD-40 - смазывать скрипучие петли. Для этого средство достаточно распылить на скрипящие дверные или оконные петли, или механизм ящиков, чтобы сделать открывание более плавным и тихим.

Удалить жвачку с обуви

Единственное, что может быть неприятнее, чем наступить на пережеванный кусок жвачки - это попытаться его удалить. Тем не менее WD-40 облегчает эту работу.

Для этого советуют нанести WD-40 непосредственно на жевательную резинку и подождать примерно 30 секунд. Затем следует осторожно соскоблить жвачку с обуви тупым ножом, вытирая остатки липкой массы бумажным полотенцем и повторно нанося аэрозоль при необходимости.

Когда вся жвачка отклеится, вымойте подошву небольшим количеством воды с мылом и дайте ей высохнуть.

Отклеить этикетки со стеклянных банок

В этом способе такой же принцип действия, что и у трюка со жвачкой: WD-40 может удалить липкие остатки практически с любой поверхности.

Если вы хотите удалить наклейку со стеклянных банок, вместо обычной теплой мыльной воды можно использовать смазку, потратив на процесс гораздо меньше времени. После очистки поверхности изделие также нужно промыть.

Уберечь деревянные ручки инструментов от растрескивания

Если вы когда-либо получали занозы при работе с лопатой с деревянной ручкой, слегка смажьте инструмент WD-40, чтобы предотвратить проблему. Смазка сохранит древесину увлажненной и защитит ее от раскалывания на все время использования.

Защитить инструменты от ржавчины

WD-40 не только разъединяет подвижные слипшиеся детали, но и предотвращает образование ржавчины. Если вы боитесь, что неиспользованные инструменты или металлические приборы покроются ржавчиной, покройте металл тонким слоем жидкости.

Особенно это полезно для садового инвентаря, который хранится на открытом воздухе и подвержен воздействию влаги - такому как лопата, грабли, тяпка, пила и т.д.

Вернуть блеск нержавеющей стали

Изделия из нержавейки не всегда можно отчистить моющими средствами. Впрочем, приборы можно попытаться почистить с помощью WD-40 - нанеся на поверхность немного средства. Универсальная смазка также может отполировать и защитить нержавеющую сталь.

Почистить поверхности от стойкой грязи

WD-40 можно использовать для удаления пятен с поверхности унитаза, раковины и ванны, которые "окрашиваются" минеральными отложениями из жесткой воды - распылив WD-40 непосредственно на пятно. После этого необходимо интенсивно потереть поверхность щеткой или губкой.

Однако не следует использовать WD-40 вместо обычного чистящего средства (поскольку WD-40 не может убить микробы и бактерии), используя аэрозоль только для удаления специфических устойчивых пятен.

Кроме этого, WD-40 удаляет грязь и копоть с разнообразных инструментов для ремонта, а также инструментов по уходу за газоном и садом.

Удалить жирные пятна с одежды

Поскольку WD-40 может расщеплять стойкие клеи, его можно использовать даже для удаления жирных пятен с одежды.

Чтобы удалить пятно, советуют нанести средство на загрязненный участок, держа пластиковую трубку примерно на 1,25 см от пятна. Затем постирайте изделие в обычном режиме.

Перед тем, как сушить одежду, убедитесь, что пятно удалено - иначе оно закрепится. Если пятно не исчезло после первого нанесения WD-40, советуют повторить процедуру.

Приглушить блеск деревянного пола

Если вам не нравится ультра блестящий вид поверхности после покрытия деревянного пола полиуретаном, можно попробовать приглушить лак. Для этого следует протереть сухой пол тряпкой, слегка смоченной WD-40.

Размягчить кожаную обувь

Новая кожаная обувь часто бывает негибкой, что создает дискомфорт при ношении. Чтобы смягчить кожу, можно использовать WD-40, обильно распылив универсальную смазку на кожаный материал и втерев ее в обувь чистой сухой тряпкой.

WD-40 также может смягчить любые другие кожаные изделия и убрать потертости по бокам обуви.