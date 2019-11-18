Молодша на 51 рік: кохана Чапкіса прийшла на Танці з зірками

Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Григорій Чапкіс на Танцях з зірками розповів про нову жінку

Під час півфіналу Танців з зірками 17 листопада 89-річний Григорій Чапкіс розповів про свою нову подругу, яка була присутня в залі. Коханій хореографа 38 років, вона молодша за нього більше, ніж на півстоліття.

Іменитий хореограф був одружений три рази. Від перших двох шлюбів у нього народилися дочка і син, які продовжують справу батька в Італії та США. З останньою дружиною Аллою Григорій Миколайович прожив 24 роки.

Григорій Чапкіс з третьою дружиною Аллою (фото: соцмережі)

Народний артист України розповів про своє важке дитинство. У його родині виховувалося 11 дітей, і маленький Гриша з трьох років почав танцювати на вулиці, таким чином допомагаючи батькам прогодувати родину.

Молода кохана Чапкіса була присутня в залі Танців з зірками. Але показувати він її не став. Пара живе в цивільному шлюбі, однак з штампом в паспорті не поспішає. Хореограф каже, що його кахана "ще не дозріла".

Григорій Чапкіс каже, що його нова обраниця подарувала йому стимул жити. Він любить піклуватися про неї і робити сюрпризи.

Варто відзначити, що в півфіналі пари виконали три танця. В одному з номерів до них приєднався суддя проекту. Григорій Чапкіс закружляв у танці гумористку Дизель-шоу Вікторію Булітко.

Григорій Чапкіс станцював з Вікторією Булітко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, після 13 ефіру Танців з зірками паркет покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. За перемогу на шоу 2019 року будуть боротися лише три пари.