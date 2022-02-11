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Чай в пакетиках дуже небезпечний: чому від нього варто назавжди відмовитися

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П'ятниця 11 лютого 2022 08:49
Чай в пакетиках дуже небезпечний: чому від нього варто назавжди відмовитися Фото: Чай в пакетиках небезпечний для здоров'я (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Пакетований чай вживають багато, але не всі знають, що він дуже небезпечний. Від нього краще відмовитися назовсім.

У нашому матеріалі читайте, чому медики вважають чай в пакетах дуже шкідливим.

Перша причина

Ні для кого не секрет, що для пакетованого чаю беруть сировинe не найкращої якості. І не потрібно вірити рекламі, в якій стверджують протилежне. Вживання такого продукту з сумнівною якістю не принесе нічого хорошого.

Друга і більш вагома причина

За словами медиків, сама тара - чайні пакетики виготовляються з матеріалу зі вмістом шкідливих речовин. Наприклад, для стійкості до високих температур пакетик просочують синтетичними смолами, які розчиняють в ацетоні або спирті.

Третя причина не пити такий напій

Ви не думали, чому виробники роблять пакетик непрозорим? Річ у тому, що всередині нього часто виявляються не чай, а його подрібнені залишки, змішані з чайним пилом. Також туди додають підсилювачі смаку, щоб споживач не помічав різниці.

Перевірка на барвники

Якщо ви ще сумніваєтеся - опустіть пакетик чаю в стакан з холодною водою. Якщо він забарвиться - значить в ньому 100% є барвники.

Віддавайте перевагу розсипним чаям. Зверніть увагу на листочки такого продукту.

Аромат, що виходить від чайного листа, повинен бути яскравим і не дуже різким (що говорило б про штучні ароматизатори), а тонким. Колір листа у хорошого і свіжого чаю не яскравий, і не тьмяний.

Як ми раніше писали, названий напій, який легко допомагає схуднути і знижує апетит.

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