Никакой магии. Как снимать на iPhone без фильтров и получать идеальные кадры

Смартфоны сегодня заменили профессиональные камеры, а iPhone давно стал синонимом мобильной фотографии. Но что, если отказаться от фильтров, обработки и ИИ-подсказок - и все равно получать кадры, от которых сложно отвести взгляд?

О том, как снимать на iPhone "вживую" - и делать это по-настоящему красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Используйте ZeroCam - камеру без ИИ

ZeroCam предлагает концепцию "меньше - значит лучше", особенно в контексте функций камеры. У приложения всего одна функция - кнопка затвора. Нет ни постобработки, ни фильтров, ни эффектов; единственная настройка - выбор объектива телефона.

Фотографии, сделанные в условиях плохого освещения, получаются с заметным шумом - ожидаемо, учитывая отсутствие обработки. Зато при хорошем освещении снимки выглядят немного естественнее, чем с помощью стандартной камеры.

Главный минус ZeroCam - это цена: подписка стоит 2 доллара в месяц или 13 долларов в год при оплате сразу. Доступен бесплатный пробный период на 3 дня (или 7 дней при выборе годовой подписки) - этого времени достаточно, чтобы понять, стоит ли платить.

Попробуйте Halide для максимального контроля и фото без ИИ

В отличие от ZeroCam, Halide Mark II предлагает широкие ручные настройки камеры. Вы можете точно управлять фокусом, ISO, выдержкой и балансом белого перед съемкой. Некоторые из этих функций есть и в стандартном приложении камеры, но Halide добавляет полезные инструменты, такие как подсветка фокуса (focus peaking) и живые гистограммы.

Также в Halide есть специальный режим Process Zero, в котором полностью отсутствует постобработка и ИИ. Это максимально близко к изображению напрямую с сенсора, с минимальной обработкой, необходимой лишь для отображения снимка.

Как и ZeroCam, Halide не бесплатен, но у него есть пробный период на 7 дней. После этого - 10 долларов в месяц или 20 долларов в год. Если точно знаете, что будете пользоваться долго, можно купить пожизненную лицензию за 60 долларов.

Приложение Blackmagic Camera для видео без фильтров

Компания Blackmagic, известная своей бесплатной видеоредакторской программой DaVinci Resolve и профессиональными кинокамерами, выпустила приложение для iPhone, использующее их экспертные наработки. Приложение Blackmagic Camera ориентировано на съемку видео, но позволяет извлекать кадры из отснятого материала.

Если вам нужны только фотографии, другие приложения из списка подойдут лучше. Но для тех, кто снимает видео, это отличный выбор. Приложение предлагает профессиональные функции: ручной контроль ISO, выдержки, баланса белого, гистограмму RGB для анализа изображения и стабилизацию, уменьшающую дрожание камеры.