В Call of Duty скоро появится новый режим по мотивам известного сериала от Netflix

Глобальный феномен “Игра в кальмара” скоро появится в Call of Duty: Black Ops 6 в рамках постоянно расширяющегося списка коллабораций франшизы. Игроки скоро смогут испытать мир известного сериала от Netflix совершенно по-новому, хотя точные детали пока держатся в секрете.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GameSpot , специализирующийся на новостях, обзорах, статьях и видео, связанных с видеоиграми и индустрией развлечений.

Activision выпустила короткий трейлер, в котором оперативник из Black Ops 6 поднимает визитку из сериала “Игра в кальмара” - коричневую карточку с символами круга, треугольника и квадрата. Этот кроссовер подтвержден на январь 2025 года, что хорошо совпадает с выходом второго сезона “Игры в кальмара” на Netflix 26 декабря.

Тизер Call of Duty не раскрывает точных деталей сотрудничества, но, вероятно, оно включит косметические элементы и, как минимум, один скин оператора, стилизованный под сериал. Этот контент может быть доступен в виде платного набора или заработать его можно будет в рамках игрового события.

В прошлом году Modern Warfare 3 предложила несколько крупных кроссоверов, включая суперзвезд WWE, персонажей сериала The Boys, а также вселенные Fallout, Дюны и другие. Эти коллаборации включали как бесплатный контент, так и платные наборы.