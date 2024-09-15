От Второй мировой до будущего. Как играть в Call of Duty в хронологическом порядке

Серия Call of Duty охватывает широкий временной диапазон - от кровавых сражений Второй мировой войны до футуристических боев с высокими технологиями. С таким разнообразием сюжетов легко запутаться в хронологии событий.

О том, как пройти игры серии Call of Duty в хронологическом порядке, чтобы получить максимум удовольствия от ее сюжета и атмосферы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IGN , посвященный видеоиграм, развлекательной индустрии и поп-культуре.

Call of Duty (2003)

Первая игра франшизы была разработана Infinity Ward и опубликована в 2003 году. Это первая из многих частей серии, посвященных Второй мировой войне, которая следует примеру других известных игр, таких как Medal of Honor.

В первой Call of Duty вы играете в трех разных кампаниях за разных солдат из трех стран: США, Великобритании и Советского Союза.

Североамериканский солдат, рядовой Мартин, начинает свою подготовку в 1942 году и участвует во вторжении в Нормандию в 1944 году, в то время как британский сержант Эванс сражается в операции "Тонга" в том же году. Позже Эвансу будет помогать капитан Прайс, имя которого часто встречается в франшизе.

Call of Duty (2003) (фото: IGN)

Call of Duty 2 (2005)

Продолжение оригинального названия повторяет настройки и нации, но с некоторыми другими перспективами. Вместо трех кампаний вы переживаете четыре: одну с точки зрения североамериканского солдата, одну из Советского Союза и две из Британии.

Call of Duty 2 (2005) (фото: IGN)

Call of Duty: World at War (2008)

Спустя несколько лет после Call of Duty 3 команда Treyarch вернулась и выпустила свою последнюю часть, основанную на конфликте, которым серия дышала с самого начала. Однако на этот раз кампания была разделена только на североамериканские и советские войска.

Call of Duty: World at War (2008) (фото: IGN)

Call of Duty 3 (2005)

Call of Duty 3 - первая основная игра в серии, разработанная не Infinity Ward. Это была первая попытка Treyarch воссоздать события Второй мировой войны.

События происходят в 1944 году. Армии Великобритании, Польши, США, Канады и Франции сражаются с нацистскими войсками Германии в деревне Шамбуа, Франция, во время битвы за Нормандию.

Это единственная основная часть, в которую нельзя поиграть на ПК.

Call of Duty 3 (2005) (фото: IGN)

Call of Duty: WWII (2017)

Почти полтора десятилетия спустя после первой игры студия Sledgehammer Games вернула франшизу ко Второй мировой войне. Это был первый раз в основной серии, когда в кампании был только один главный герой: Рональд "Рэд" Дэниелс, сопровождаемый своим верным отрядом.

В роли Рэда вы сражаетесь с нацистскими немецкими войсками на европейском театре военных действий, от Нормандии до Германии.

Хотя в игре WWII есть несколько коротких сцен воспоминаний о событиях 1940 года, что делает ее первой игрой в серии в хронологическом порядке, основные события игры происходят в 1944 году.

Call of Duty: WWII (2017) (фото: IGN)

Call of Duty: Vanguard (2021)

В последней части, действие которой происходит во время Второй мировой войны, разработчик Sledgehammer Games снова попытался вернуть Call of Duty к истокам и рассмотреть это историческое событие с другой точки зрения.

В отличие от Второй мировой войны 2017 года, вам представлены несколько персонажей на разных фронтах. Главная цель - узнать больше о Phoenix, секретном нацистском проекте, который может изменить ход войны в пользу нацистской Германии.

В "Авангарде" также есть эпизоды воспоминаний разных главных героев, начиная с 1941 года, но большая часть кампании происходит в 1945 году, ближе к концу войны.

Call of Duty: Vanguard (2021) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops (2010)

Разработчик Treyarch изменил эпоху с Black Ops. Перемещаясь с 1961 по 1968 год, вы впервые в серии испытаете события Холодной войны и часть войны во Вьетнаме.

Главный герой, Алекс Мейсон, работает с ЦРУ и ему поручено вспомнить события, которые помогут найти советских спящих агентов. Эти агенты находятся в Соединенных Штатах и планируют выпустить опасное химическое оружие под названием Nova 6.

Call of Duty: Black Ops (2010) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Разработанная Treyarch и Raven Software игра Call of Duty: Black Ops Cold War помогает связать оригинальную Black Ops и Black Ops 2. Хотя на этот раз главного героя зовут "Белл", вы можете выбрать свое имя, пол и другие детали, такие как диалоговые строки.

Действие игры происходит в 1981 году, вы объединяетесь с персонажами из предыдущих игр, включая Алекса Мейсона, Фрэнка Вудса и Джейсона Хадсона.

Под руководством Рассела Адлера из ЦРУ ваша элитная команда должна поймать советского человека, который зовет себя "Персей", и который планирует атаковать Соединенные Штаты.

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Продолжение оригинальной Black Ops представляет две временные линии. В первой вы следуете по стопам Алекса Мейсона спустя несколько лет после того, как он и его команда успешно остановили Нову 6. На дворе 1986 год, и Джейсон Хадсон просит Мейсона помочь в поисках Фрэнка Вудса, который пропал в Квандо-Кубанго, Ангола.

Вторая временная линия сосредоточена вокруг Дэвида Мейсона, сына Алекса, который ищет Рауля Менендеса в 2025 году. Менендес - лидер Cordis Die, террористической организации, спровоцировавшей Вторую холодную войну.

Call of Duty: Black Ops 2 (2012) (фото: IGN)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Последняя игра с номером после "Call of Duty", Modern Warfare - первый случай, когда серия отказалась от классического конфликта Союзников против Оси в пользу чего-то более современного.

В 2011 году президент вымышленной ближневосточной страны Ясир Аль-Фулани был казнен лидером революционной партии Халедом Аль-Асадом. Тем временем в России идет гражданская война, спровоцированная торговцем оружием Имраном Захаевым.

Отряд под командованием капитана Прайса, сформированный главным героем Джоном "Соупом" Мактавишем, должен остановить международный кризис.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

События Modern Warfare 2 происходят через пять лет после событий предыдущей игры и рассказывают историю Владимира Макарова, ультранационалиста, который продолжает дело Имрана Захаева.

Эта экстремистская партия захватила контроль над Россией, поэтому Макаров получил возможность начать совершать террористические акты против Соединенных Штатов.

Такие известные личности, как капитан Соуп и капитан Прайс, объединяют усилия с сержантом Гэри "Тараканом" Сандерсоном, лейтенантом Саймоном "Призраком" Райли, "Николаем" и другими агентами, чтобы помешать секретному плану Макарова.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Конец первой трилогии Modern Warfare приводит преследование террориста Владимира Макарова к своей кульминации. Команда капитана Прайса перестраивается с Юрием, бывшим спецназовцем, которого знает Николай. Капитан Джон "Соуп" Мактавиш также присутствует на финальной миссии.

Макаров захватывает Бориса Воршевского, который собирался заключить мир с США. Угрожая дочери президента, Макаров заполучил коды запуска ядерных ракет, снова став международной опасностью.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

В 2019 году Infinity Ward перезагрузила успешную серию Modern Warfare, повторно используя некоторых классических персонажей в новой временной линии. Известные лица, такие как капитан Прайс, присутствуют в новом конфликте.

Действие происходит в том же году, когда игра был выпущена, вымышленная республика под названием Урзыкстан подвергается вторжению российской армии.

Пока происходит это нападение, террористическая организация под названием Аль-Катала, также из Урзыкстана, начинает операции против разных стран мира. Капитан Прайс вместе со своей оперативной группой 141 и Силами освобождения Урзыкстана пытаются деэскалировать конфликт.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Modern Warfare II, события которого происходят в 2022 году, продолжают историю перезапуска MW, в которой возвращаются персонажи из Task Force 141 и лидер Освободительных сил Урзыкстана Фарах Карим.

Аль-Катала по-прежнему представляет угрозу, но все взгляды прикованы к Quds Force, иранской революционной группе под командованием Хасана Зияни.

Зияни поддерживают Аль-Катала и мексиканский картель из вымышленного города Лас-Альмас, и он планирует террористические акты против Соединенных Штатов после убийства генерала Горбрани, лидера иранских сил.

Call of Duty: Modern Warfare II (2022) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)

Продолжая события Modern Warfare II 2022 года, в MWIII снова появляется оперативная группа 141, включая повторяющихся персонажей Джона Прайса, Саймона "Призрака" Райли, Кайла "Газа" Гаррика и Джона "Соупа" Мактавиша.

Ультранационалистический террорист Владимир Макаров, злодей из Modern Warfare 3 2011 года, снова выступает в роли антагониста.

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) (фото: IGN)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty Ghosts - это отдельная игра, имеющая мало связей с предыдущими играми. Она была разработана компанией Infinity Ward в 2013 году. Как следует из названия, она посвящена спецподразделению Ghosts - американской команде, выполняющей секретные миссии.

На дворе 2027 год, и после десятилетия конфликтов на Ближнем Востоке и нефтяного кризиса южноамериканская сила под названием Федерация Америк начала войну против Соединенных Штатов.

Работая с новой командой, вам предстоит остановить Габриэля Т. Рорке, бывшего лидера Призраков.

Call of Duty: Ghosts (2013) (фото: IGN)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Advanced Warfare была первой игрой, события которой происходили спустя несколько десятилетий после ее выхода. Это была также первая игра, разработанная в основном Sledgehammer Games.

Действие игры происходит в 2054 году, вы управляете Джеком Митчеллом, членом Корпуса морской пехоты США, который позже сражается в частной военной корпорации, известной как Атлас, после несчастного случая.

В данном случае вражескими силами является чеченская сепаратистская группировка под названием КВА во главе с Джозефом "Аидом" Чхеидзе.

Это была одна из первых игр, в которой были представлены футуристические изменения в игровом процессе, обусловленные сеттингом, например, тот факт, что солдаты теперь носят экзоскелеты, которые дают им уникальные способности.

Call of Duty: Advanced Warfare (2014) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops 3 (2015)

Конец первоначальной трилогии Black Ops также был установлен в будущем. А именно, в 2065 году, когда идет Третья холодная война между Пактом общей обороны и Соглашением Уинслоу.

Роботизированные беспилотники, киборги-суперсолдаты, беспилотные воздушные силы и другие технологические достижения выходят на первый план.

Команда Black Ops, состоящая из вас (просто называемого "Игрок"), Джейкоба Хендрикса и вашего кибернетического подразделения, будет иметь задачу не допустить перехода конфликта в более опасное состояние. Вы расследуете странное событие в Сингапуре и выслеживаете 54 Бессмертных, преступную организацию.

Call of Duty: Black Ops 3 (2015) (фото: IGN)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Ни одна игра Call of Duty не заходила так далеко в будущее, как Infinite Warfare. Около 2080-х годов был создан Космический альянс ООН после того, как люди исчерпали все доступные природные ресурсы на Земле.

Начав колонизацию и эксплуатацию ресурсов на других планетах, этот альянс защищает Организация Договора о Солнечной Ассоциации, военная сила, которая сражается с тоталитарным режимом Settlement Defense Front с Марса.

Call of Duty: Infinite Warfare (2016) (фото: IGN)