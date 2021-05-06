Бывший зек вытирал грязные руки о флаг Украины: слов просто не хватает (фото)

В Винницкой области в поселке Тывров мужчина вытер грязные руки о флаг Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщила Инна Суверток.

"В то время, когда часть общества передает на передовую нашим защитникам пасхальные подарки, другие, в центре Тыврова вытирают руки о государственный флаг Украины и ездят на мотоциклах по Мемориалу Славы в центре поселка, совсем рядом с участком полиции", - сообщила женщина.

Она обратила внимание на то, что надругательство над государственными символами - это преступление, предусмотренное 338 статьей УК Украины.

В комментариях люди отреагировали на инцидент.

Ганьба таким громадянам, що витирають руки об прапор! Але у нас стільки такої нечисті - жах!

Слів просто не вистачає.

Жах!

Кем оказался мужчина, надругавшийся над флагом

Полиция Винницкой области на своей странице в Facebook сообщила, что установила личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района. Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

Преступление в виде надругательства над национальным символом карается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

В Винницкой области бывший зек надругался над флагом Украины (фото: facebook.com/groups)