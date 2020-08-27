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Лукашенко звинуватив Польщу у планах приєднати Гродненську область

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 12:42
Лукашенко звинуватив Польщу у планах приєднати Гродненську область
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у намірі нібито приєднати Гродненську область. На його думку, проти його режиму йде гібридна війна.

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що на сьогодні розгортається певний етап гібридної війни проти Білорусі. Він підкреслив, що сусідні країни після заяв про необхідність повторних виборів у Білорусі почали втручатися у внутрішні справи. Лукашенко додав, що Мінськ змушений витрачати великі гроші на перекидання армії на західний кордон.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Білорусь звинуватила Литву в спробі порушення повітряного простору.; зокрема, з литовської території було запущено зонд з восьми повітряних куль з "антидержавною символікою".

До цього у Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил нібито через напруженість на західному кордоні країни.

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