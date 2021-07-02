Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)
Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на його звинувачення, що вона вивезла дітей без його відома до Умані.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
У сторіс вона відповіла колишньому чоловікові та попросила його припинити брехати. Також вона, своєю чергою, звинуватила Володимира у піарі на родині.
За її словами, вже майже два роки її та дітей неперервно тероризують та втягують у публічне обговорення. Також вона пише, що все це заради піару колишнього чоловіка.
"Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимире, зупинися! Годі брехати!" – написала Войченко.
На чиєму ж боці правда, незрозуміло.
Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)
Окрім того, вона не пояснила чи справді забороняє Остапчуку та його батькам бачитися з Емілією та Еваном. Натомість ексдружина шоумена опублікувала копію пояснювальної записки.
Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)
Фото: Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)
Раніше ми повідомляли, що Володимир Остапчук з новою дружиною відпочили в Чорногорії. Пара показала яскраві фото з відпочинку.
Ми також писали про те, що дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини.