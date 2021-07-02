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Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)

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П'ятниця 02 липня 2021 22:40
Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото) Фото: колишня дружина Оптапчука відреагувала на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)
Автор: Тетяна Самарук

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на його звинувачення, що вона вивезла дітей без його відома до Умані.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

У сторіс вона відповіла колишньому чоловікові та попросила його припинити брехати. Також вона, своєю чергою, звинуватила Володимира у піарі на родині.

За її словами, вже майже два роки її та дітей неперервно тероризують та втягують у публічне обговорення. Також вона пише, що все це заради піару колишнього чоловіка.

"Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимире, зупинися! Годі брехати!" – написала Войченко.

На чиєму ж боці правда, незрозуміло.Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)

Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)

Окрім того, вона не пояснила чи справді забороняє Остапчуку та його батькам бачитися з Емілією та Еваном. Натомість ексдружина шоумена опублікувала копію пояснювальної записки.

Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)

Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)

Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)

Фото: Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)

Раніше ми повідомляли, що Володимир Остапчук з новою дружиною відпочили в Чорногорії. Пара показала яскраві фото з відпочинку.

Ми також писали про те, що дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини.

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Володимир Остапчук
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