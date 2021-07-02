Колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення: тероризує заради піару (фото)

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на його звинувачення , що вона вивезла дітей без його відома до Умані.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram .

У сторіс вона відповіла колишньому чоловікові та попросила його припинити брехати. Також вона, своєю чергою, звинуватила Володимира у піарі на родині.

За її словами, вже майже два роки її та дітей неперервно тероризують та втягують у публічне обговорення. Також вона пише, що все це заради піару колишнього чоловіка.

"Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимире, зупинися! Годі брехати!" – написала Войченко.

На чиєму ж боці правда, незрозуміло.

Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)

Окрім того, вона не пояснила чи справді забороняє Остапчуку та його батькам бачитися з Емілією та Еваном. Натомість ексдружина шоумена опублікувала копію пояснювальної записки.

Фото: колишня дружина Остапчука відповіла на його звинувачення (instagram.com/olenavoychenko)

Фото: Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)