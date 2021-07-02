Бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения: терроризирует ради пиара (фото)
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на его обвинения, что она вывезла детей без его ведома в Умань.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В сторис она ответила бывшему мужу и попросила его прекратить лгать. Также она, в свою очередь, обвинила Владимира в пиаре на семье.
По ее словам, уже почти два года ее и детей непрерывно терроризируют и вовлекают в публичное обсуждение. Также она пишет, что все это ради пиара бывшего мужа.
"Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!"- написала Войченко.
На чьей же стороне правда, непонятно.
Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)
Кроме того, она не объяснила действительно запрещает Остапчуку и его родителям видеться с Эмилией и Эваном. Зато эксдружина шоумена опубликовала копию пояснительной записки.
Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)
Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)
Ранее мы сообщали, что Владимир Остапчук с новой женой отдохнули в Черногории. Пара показала яркие фото с отдыха.
Мы также писали о том, что жена Остапчука объяснила, почему не поехала на похороны его близкого человека.