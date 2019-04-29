Екс-вокалістка ВІА Гри розговорилася в мережі: усі подробиці

"Золотий" склад ВІА Гри: Надія Мейхер, Віра Брежнєва та Анна Сєдокова (фото з соцмереж)

Екс-вокалістка ВІА Гри поділилася з підписниками зворушливим посланням

Надія Мейхер, яка раніше була учасницею "золотого" складу гурту ВІА Гра, опублікувала власний вірш на своїй сторінці в Instagram.

Таким чином 37-річна Надія зробила зізнання в любові до свого чоловіка - бізнесмена Михайла Уржумцева.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи до дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму життю - сенс", - написала співачка.

Надія Мейхер поділилася власним віршем (фото: instagram.com/nadyameiher)

Користувачі мережі також прокоментували вірш Надії.

Вірші чудові! Ви їх видаєте? Із задоволенням придбала!!!

Глибокі думки глибокої людини!

Дуже красиво;

Дуже красиво пишите про кохання. Так душевно;

Ваші вірші драматичні та ліричні. Спасибі Надія. У вас багате внутрішнє "Я"!!!

Чудовий проникливий, чуттєвий вірш прям за душу бере. Обожнюю ваші зворушливі вірші в них абсолютно кожен може побачити відображення себе і знайти частинку своїх невисловлених почуттів;

Хоч я і дівчина, але я захоплююся вами. Ваша краса зачаровує;

Чарівний ангелок;

Божественна;

Красива і витончена.

Варто зазначити, що Надія Мейхер і Михайло Уржумцев одружилися у 2014 році. Вони виховують двох дівчаток - семирічну Анну і трирічну Марію. Від попереднього шлюбу з бізнесменом Олександром Ліщенко у Надії є ще 16-річний син Ігор.

Нагадаємо, що Надія Мейхер вразила фанів ідеальної розтяжкою.

Раніше повідомлялося про те, що Надія Мейхер зробила відверте зізнання і розповіла про нездійснену мрію.