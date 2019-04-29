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Экс-вокалистка ВИА Гры разоткровенничалась в сети: все подробности

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 19:56
Экс-вокалистка ВИА Гры разоткровенничалась в сети: все подробности
"Золотой" состав ВИА Гры: Надежда Мейхер, Вера Брежнева и Анна Седокова (фото из соцсетей)

Экс-вокалистка ВИА Гры поделилась с подписчиками трогательным посланием

Надежда Мейхер, которая ранее была участницей "золотого" состава группы ВИА Гра, опубликовала собственное стихотворение на совей странице в Instagram.

Таким образом 37-летняя Надежда сделала признание в любви к своему мужу - бизнесмену Михаилу Уржумцеву.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты мое сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни - смысл", - написала певица.

Экс-вокалистка ВИА Гры разоткровенничалась в сети: все подробности

Надежда Мейхер поделилась собственным стихотворением (фото: instagram.com/nadyameiher)

Пользователи сети также прокомментировали стих Надежды.

  • Стихи замечательные! Вы их издаете? С удовольствием бы приобрела!!!
  • Глубокие мысли глубокого человека!
  • Очень красиво;
  • Очень красиво пишите о любви. Так душевно;
  • Ваши стихи драматичны и лиричны. Спасибо Надежда. У вас богатое внутреннее "Я"!!!
  • Великолепное проникновенное, чувственное стихотворение прям за душу берет. Обожаю ваши трогательные стихи в них абсолютно каждый может увидеть отражения себя и найти частичку своих невысказанных чувств
  • Хоть я и девушка, но я восхищаюсь вами. Ваша красота зачаровывает;
  • Прелестный ангелок;
  • Божественна;
  • Красивая и утонченная.

Стоит отметить, что Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев поженились в 2014 году. Они воспитывают двух девочек - семилетнюю Анну и трехлетнюю Марию. От предыдущего брака с бизнесменом Александром Лищенко у Надежды есть еще 16-летний сын Игорь.

Напомним, что Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой.

Ранее сообщалось о том, что Надежда Мейхер сделала откровенное признание и рассказала о несбывшейся мечте.

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