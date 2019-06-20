Бюро ведмежих послуг: Ощадбанк вляпався у скандал (фото)

У відділеннях Ощадбанку ламаються термінали для оплати
"Ощадбанк" потрапив у скандал через проблеми в роботі терміналу швидкої оплати, а також діями співробітниці відділення, яка практично нав'язала клієнту даний спосіб оплати. Крім того, після виходу апарату з ладу працівниця банку надала киянці дивні "інструкції" - як діяти в такому випадку. Про ситуацію розповіла Тетяна Близнюк на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, працівниця Ощадбанку заявила про необхідність внести суму знову, потім відправитися на вулицю Якуба Коласа і написати заяву, відкрити там рахунок і зробити "картку киянина". Тільки після цього гроші Тетяні зможуть повернути через два тижні.
"Що за день? Приходжу в Ощадбанк платити комуналку. Тітка з банку каже: а чому ви не оплачуєте через термінал? Я кажу: я не вмію. Вона: давайте квитанції. Даю їй свої платіжки, вона вводить все і каже мені давати гроші. Відраховую, даю, вона кидає в термінал, потім раптом термінал блимає і перезавантажується..." - розповіла жінка.
Фото: facebook.com/shtabko
Після того, як співробітниця Ощадбанку дала їй "завдання" для повернення грошей, Близнюк навідріз відмовилася і викликала патруль.
Також жінка додала, що до неї виходила завідувачка відділення, яка просто розводила руками: "Ви нас зрозумійте".
"Кажу: не хочу нічого розуміти, квитанцію про сплату або гроші віддавайте", - резюмувала Тетяна.
Розповідь киянки викликав у мережі масу коментарів і гнівної реакції, і незабаром на ситуацію відреагував співробітник головного офісу Ощадбанку. Він вибачився за дії співробітниці відділення і розповів, як можна отримати повернення в прискореному варіанті.
Фото: facebook.com/shtabko
"Доброго дня, пані Тетяно. Я співробітник головного офісу Ощадбанку. Перш за все, дозвольте перепросити за дану ситуацію. Співробітник могла запропонувати вам допомогти провести операцію через термінал, а не робити цього за вас. Ну і що стосується роботи терміналу, техніка, на жаль, іноді дає збій, хоча ми і постійно працюємо над тим, щоб це мінімізувати.
В даному випадку просимо вас у відділенні просто написати заяву на повернення коштів. Після цього ми оперативно здійснимо повернення", - написав він.
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Користувачі мережі не залишилися байдужі до ситуації і поділилися власними історіями, давши ряд рад:
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