Ці бюджтні споосби допоможуть відчистити плями від маркера з одягу

Зокрема, бувають випадки, коли школярі роблять малюнки не лише на папері, а й на собі. І тоді дорослі намагаються впоратися з цією проблемою.

Як відчистити пляму від маркера

Перекис водню

Цей спосіб можна використовувати для білих речей, адже перекис водню має відбілювальні властивості й може зіпсувати кольорову тканину.

Спочатку потрібно потерти плями від маркера під прохолодною проточною водою. Далі налийте на пляму 3-відсотковий розчин перекису водню і залиште на деякий час. Після цього річ виперіть.

Як відчистити плями від маркера з одягу (5minutecrafts)

Засіб для миття посуду

Варто прополоскати забарвлений предмет у прохолодній воді, а потім втирайте в пляму засіб для миття посуд.

Після цього одяг відкладіть на кілька годин і змийте як зазвичай.

Як відчистити плями від маркера з одягу (5minutecrafts)

Нашатирний спирт

Для цього способу змішайте нашатир і воду в співвідношенні 2 до 1. Далі прополощіть річ у прохолодній воді та нанесіть суміш безпосередньо на пляму.

Після цього залиште її на 5 хвилин. Потім обережно потріть пляму зубною щіткою і виперіть.

Як відчистити плями від маркера з одягу (5minutecrafts)

Нашатирний спирт і мийний засіб

Змішайте 2 столові ложки нашатирного спирту і 2 столові ложки мийного засобу та воду. Одяг покладіть у суміш та прополощіть.

Далі за допомогою губки для посуду нанесіть цей розчин на пляму і залиште на 10 - 15 хвилин. Після цього річ виперіть.

Як відчистити плями від маркера з одягу (5minutecrafts)