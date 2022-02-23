Ці бюджтні споосби допоможуть відчистити плями від маркера з одягу

Бувають випадки, коли маркер залишає на одязі плями. Очистити їх неважко, але варто знати, як правильно це робити.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Зокрема, бувають випадки, коли школярі роблять малюнки не лише на папері, а й на собі. І тоді дорослі намагаються впоратися з цією проблемою.
Перекис водню
Цей спосіб можна використовувати для білих речей, адже перекис водню має відбілювальні властивості й може зіпсувати кольорову тканину.
Спочатку потрібно потерти плями від маркера під прохолодною проточною водою. Далі налийте на пляму 3-відсотковий розчин перекису водню і залиште на деякий час. Після цього річ виперіть.
Засіб для миття посуду
Варто прополоскати забарвлений предмет у прохолодній воді, а потім втирайте в пляму засіб для миття посуд.
Після цього одяг відкладіть на кілька годин і змийте як зазвичай.
Як відчистити плями від маркера з одягу (5minutecrafts)
Нашатирний спирт
Для цього способу змішайте нашатир і воду в співвідношенні 2 до 1. Далі прополощіть річ у прохолодній воді та нанесіть суміш безпосередньо на пляму.
Після цього залиште її на 5 хвилин. Потім обережно потріть пляму зубною щіткою і виперіть.
Нашатирний спирт і мийний засіб
Змішайте 2 столові ложки нашатирного спирту і 2 столові ложки мийного засобу та воду. Одяг покладіть у суміш та прополощіть.
Далі за допомогою губки для посуду нанесіть цей розчин на пляму і залиште на 10 - 15 хвилин. Після цього річ виперіть.
Раніше ми повідомляли, як речі в жодному разі не можна чистити харчовою содою.
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